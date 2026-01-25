WhatsApp qrup çatları üçün faydalı yenilik təqdim edəcək

WhatsApp-da qrup çatları ilə bağlı uzun müddətdir mövcud olan bir problem nəhayət həllini tapır. İndiyə qədər qrupa yeni əlavə olunan iştirakçı əvvəlki yazışmaları görə bilmirdi. Tərtibatçılar bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün yeni funksiya üzərində işləyirlər.
WABetaInfo-nun məlumatına görə, iOS üçün WhatsApp 26.2.10.73 beta versiyasında qrupa yeni istifadəçi əlavə edilərkən onunla son mesajları paylaşmaq imkanı ortaya çıxıb. Bununla belə, müəyyən məhdudiyyətlər var: yeni iştirakçı son 14 gün ərzində maksimum 100 mesajı görə biləcək. Mesajların sayı və dövrü istifadəçi əlavə edilən zaman tənzimlənə bilər.
Ekran görüntülərinə əsasən, funksiya olduqca sadə işləyir. Qrupa yeni üzv əlavə edilərkən ayarlarda “Son mesajları paylaş” adlı əlavə seçim görünür. Əgər funksiya aktivdirsə, WhatsApp göndəriləcək mesaj tarixçəsinin həcmini seçməyi təklif edir. Paylaşılan mesajlar fərqli rənglə işarələnəcək ki, yeni istifadəçi köhnə yazışmalarla yeni mesajları asanlıqla ayırd edə bilsin.
Təhlükəsizlik məsələsinə də xüsusi diqqət yetirilib. Qrupda sistem mesajı görünəcək və orada çat tarixçəsini kimin paylaşdığı göstəriləcək. Mesajlar birbaşa istifadəçinin cihazından ötürülür və uçdan-uca şifrələmə qorunub saxlanılır.