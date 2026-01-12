spot_img
13 января, 2026
Steam eyni anda onlayn olan istifadəçilərin sayına görə yeni rekord müəyyənləşdirdi

Steam eyni anda onlayn olan istifadəçilərin sayına görə yeni rekord müəyyənləşdirdi

Bir çox iri korporasiya Valve-a həsədlə baxır — səbəbsiz də deyil. Qeyb Nyuelin komandası PC-oyun tarixinin ən uğurlu platformalarından birini idarə edir və Steam-in populyarlığı hər gün daha da artır.

SteamDB-nin məlumatına görə, 11 yanvar axşamı Steam-də eyni anda 42 042 778 istifadəçi onlayn olub. Maraqlıdır ki, onların yalnız 13 119 473 nəfəri həmin anda birbaşa videooyun oynayırdı. Hər iki göstərici mütəmadi və sürətli artım nümayiş etdirir — platformaya aylar keçdikcə daha çox insan qoşulur.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl analitiklər Steam Qış Endiriminin nəticələrini də açıqlamışdı. Kampaniyanın ən uğurlu oyunu multiplayer ekşn ARC Raiders olub — cəmi iki həftə ərzində (21 dekabr – 5 yanvar) oyunun 1,2 milyon nüsxəsi satılıb.

Предыдущая статья
Android 17 bildirişləri kənar gözlərdən gizlədə biləcək
Следующая статья
Google Photos videoların sürətini dəyişməyə imkan verəcək
