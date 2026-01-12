Steam eyni anda onlayn olan istifadəçilərin sayına görə yeni rekord müəyyənləşdirdi

Bir çox iri korporasiya Valve-a həsədlə baxır — səbəbsiz də deyil. Qeyb Nyuelin komandası PC-oyun tarixinin ən uğurlu platformalarından birini idarə edir və Steam-in populyarlığı hər gün daha da artır.
SteamDB-nin məlumatına görə, 11 yanvar axşamı Steam-də eyni anda 42 042 778 istifadəçi onlayn olub. Maraqlıdır ki, onların yalnız 13 119 473 nəfəri həmin anda birbaşa videooyun oynayırdı. Hər iki göstərici mütəmadi və sürətli artım nümayiş etdirir — platformaya aylar keçdikcə daha çox insan qoşulur.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl analitiklər Steam Qış Endiriminin nəticələrini də açıqlamışdı. Kampaniyanın ən uğurlu oyunu multiplayer ekşn ARC Raiders olub — cəmi iki həftə ərzində (21 dekabr – 5 yanvar) oyunun 1,2 milyon nüsxəsi satılıb.