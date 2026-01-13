spot_img
13 января, 2026
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныБюджетный смартфон Samsung Galaxy A07 5G получил емкий аккумулятор и шестилетнею поддержку

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A07 5G получил емкий аккумулятор и шестилетнею поддержку

Samsung Galaxy A07 5G

Каталог продукции компании Samsung пополнила новая бюджетная модель Galaxy A07 5G. Особенностями смартфона стала емкая батарея и длительный срок программной поддержки.

Samsung Galaxy A07 5G

Samsung Galaxy A07 5G оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 800 нит. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300, доступны конфигурации с 4 и 6 Gb оперативной памяти, емкость накопителя — 128 Gb в обоих случаях. При необходимости можно установить в устройство карту microSD до 2 Tb. При этом в устройстве предусмотрены два слота для SIM-карт. В двойную основную камеру входит датчик на 50 Мп (f/1.8) и 2 Мп сенсор глубины. Для селфи используется 8 Мп фронтальная камера. Запись видео осуществляется в формате Full HD (1080p) при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Стоит отметить поддержку USB-C, 5G Sub-6, двухдиапазонного Wi-Fi, наличие бокового сканера отпечатков пальцев и защиту от пыли и воды по стандарту IP54. Габариты устройства составляют 167,4×77,4×8,2 мм, вес – 199 гр. Смартфон работает под управлением Android 16 с интерфейсом One UI 8. Компания обещает выпуск обновлений программного обеспечения в течение 6 лет. Для сравнения, Samsung Galaxy A06 5G получит лишь 4 года обновлений, и даже флагманский OnePlus 15 будет поддерживаться меньше.

Samsung Galaxy A07 5G уже поступил в продажу на рынке Таиланда по цене $176 и $193 за версию 4/128 Gb и 6/128 Gb соответственно. Доступны два цвета корпуса: черный и светло-фиолетовый.

Предыдущая статья
Azercell представляет подписку «Premium» для сервиса «SMSRadar»
Следующая статья
Seagate выпустил три модели жестких дисков емкостью 32 Tb для разных задач
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,828ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»