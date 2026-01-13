Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A07 5G получил емкий аккумулятор и шестилетнею поддержку

Каталог продукции компании Samsung пополнила новая бюджетная модель Galaxy A07 5G. Особенностями смартфона стала емкая батарея и длительный срок программной поддержки.

Samsung Galaxy A07 5G оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 800 нит. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300, доступны конфигурации с 4 и 6 Gb оперативной памяти, емкость накопителя — 128 Gb в обоих случаях. При необходимости можно установить в устройство карту microSD до 2 Tb. При этом в устройстве предусмотрены два слота для SIM-карт. В двойную основную камеру входит датчик на 50 Мп (f/1.8) и 2 Мп сенсор глубины. Для селфи используется 8 Мп фронтальная камера. Запись видео осуществляется в формате Full HD (1080p) при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Стоит отметить поддержку USB-C, 5G Sub-6, двухдиапазонного Wi-Fi, наличие бокового сканера отпечатков пальцев и защиту от пыли и воды по стандарту IP54. Габариты устройства составляют 167,4×77,4×8,2 мм, вес – 199 гр. Смартфон работает под управлением Android 16 с интерфейсом One UI 8. Компания обещает выпуск обновлений программного обеспечения в течение 6 лет. Для сравнения, Samsung Galaxy A06 5G получит лишь 4 года обновлений, и даже флагманский OnePlus 15 будет поддерживаться меньше.

Samsung Galaxy A07 5G уже поступил в продажу на рынке Таиланда по цене $176 и $193 за версию 4/128 Gb и 6/128 Gb соответственно. Доступны два цвета корпуса: черный и светло-фиолетовый.