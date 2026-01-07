Ноутбуки Asus Zenbook и Vivobook получили новейшие процессоры от Intel, AMD и Qualcomm

Компания Asus представила на выставке CES 2026 обновленные линейки ноутбуков Zenbook и Vivobook. Устройства получили новейшие процессоры Intel, AMD и Qualcomm.

Линейка Asus Zenbook позиционируется как компьютеры премиум-класса. Модели серии Zenbook DUO комплектуются двумя экранами, а модели Zenbook A и S предлагают тонкий и легкий корпус. Модель Zenbook DUO (UX8407AA), выполненная в алюминиевом корпусе, оснащена двумя 14-дюймовыми OLED-дисплеями Lumina Pro разрешения 3K и процессором Intel Core Ultra X9 Series 3. Обновленная система охлаждения с двумя вентиляторами поддерживает TDP до 45 Вт. Ноутбук получил обновленный шарнир, встроенную подставку, усиленную Bluetooth-клавиатуру, два аккумулятора общей емкостью 99 Вт ч, аудиосистему с шестью динамиками, а док-станция MagLatch теперь имеет выдвижные штифты. В приложении ScreenXpert появились средства совместного доступа.

Asus Zenbook A16 (UX3607OA) позиционируется как первый ноутбук на 18-ядерном процессоре Snapdragon X2 Elite Extreme от Qualcomm с ускорителем искусственного интеллекта производительностью 80 TOPS. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе с керамическим напылением. 16-дюймовый OLED-дисплей имеет разрешение 3K. Имеется полный комплект портов и слот для полноразмерных карт SD. Время автономной работы в тестовых условиях составляет 21 час. Более компактный Zenbook A14 (UX3407NA) оснащается 18-ядерным Snapdragon X2 Elite с ИИ-ускорителем той же производительности в 80 TOPS. Время автономной работы в тестовых условиях достигает 33 часов.

Модели Asus Zenbook S14 и S16 получили корпус толщиной всего 1,1 см, используется тот же алюминий с керамическим напылением. 14-дюймовая модель работает на процессоре Intel Core Ultra 9 Series 3, а 16-дюймовая — на AMD Ryzen AI 400 Series. В обоих случаях OLED-дисплей имеет разрешение 3K, частоту обновления 120 Hz и пиковую яркость нит. У 14-дюймовой модели четыре динамика, у 16-дюймовой — шесть, в том числе фронтальные высокочастотные.

Asus Vivobook — это потребительские ноутбуки, ориентированные на повседневное использование, но при этом предлагается полный набор функций, а также новейшие процессоры класса Copilot+ PC. Линейка Asus Vivobook S14 и S16 включает модели с диагональю экрана 14 и 16 дюймов, процессоры Intel Core Ultra Series 3 или AMD Ryzen AI 400 Series, а в некоторых 16-дюймовых версиях предлагается также Snapdragon X2 Elite. Предусмотрены экраны OLED WUXGA (1920 × 1200 пикселей) или IPS 2.5K (2560 × 1600 пикселей) с частотой 144 Hz, поддерживается технология Dolby Atmos. Емкость аккумулятора составляет 70 Вт·ч, в наличии широкий набор портов, большой тачпад с жестовым управлением и набор функций ИИ. Камера поддерживает Windows Hello, предусмотрены Microsoft Pluton и функции голосового ввода.

Цены и дата продаж пока не озвучены.