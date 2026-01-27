Samsung Galaxy Z Flip7-nin xüsusi “olimpiya” modelini təqdim etdi

Samsung Electronics 2026-cı ildə Milan və Kortina şəhərlərində keçiriləcək Qış Olimpiya və Paralimpiya Oyunlarına həsr olunmuş Galaxy Z Flip7 Olympic Edition adlı xüsusi versiyanı rəsmi olaraq anons edib. Eksklüziv smartfon təxminən 90 ölkədən 3800-ə yaxın idmançıya təqdim ediləcək.
“Olimpiya” Galaxy Z Flip7 xüsusi dizaynı ilə seçilir: arxa panel İtaliya mavi (azure) çalarında hazırlanıb, çərçivə isə qələbəni simvolizə edən qızılı rəngdədir. Bu kombinasiya cihazı həm premium, həm də rəmzi baxımdan fərqləndirir.
Smartfon idmançılar üçün hazırlanmış Galaxy Athlete Card adlı xüsusi tətbiqlə təchiz olunub. Bu tətbiq vasitəsilə iştirakçılar rəqəmsal profillərini paylaşa, kartlar toplaya və interaktiv olimpiya tədbirlərində iştirak edə biləcəklər. Komplektə həmçinin qızılı dəfnə yarpaqları ilə bəzədilmiş şəffaf maqnitli keys və buz üzərində konki izlərindən ilhamlanan qış temalı ekran şəkilləri daxildir.
Galaxy Z Flip7 Olympic Edition 30 yanvar 2026-cı ildən etibarən altı müxtəlif şəhərdə yerləşən Olimpiya kəndlərində paylanacaq. Samsung oyunlar müddətində yerində texniki dəstək göstərərək cihazların aktivləşdirilməsi, məlumatların ötürülməsi və texniki problemlərin həllini təmin edəcək.
Modelin pərakəndə satışa çıxarılması böyük ehtimalla nəzərdə tutulmur.