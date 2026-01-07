spot_img
8 января, 2026
Realme yenidən Oppo-ya qayıdır — brend strategiyasında böyük dəyişiklik

Oppo şirkəti daxili strukturunda iri miqyaslı yenidənqurma elan edib. Bu dəyişikliklərin nəticəsi olaraq Realme rəsmi şəkildə Oppo ekosisteminə subbrend kimi geri dönür. Şirkətin əsas məqsədi komandalar arasında əməkdaşlığı gücləndirmək və resurslardan daha səmərəli istifadə etməkdir. Bununla belə, yeni məhsulların buraxılış planı dəyişməz qalacaq.

Yenilənmiş strukturda Oppo əsas brend rolunu oynayır, OnePlus və Realme isə bir-birini tamamlayan iki subbrend kimi fəaliyyət göstərəcək. Hər iki brend özünəməxsus bazar strategiyasını qoruyacaq. Realme-nin qurucusu və baş icraçı direktoru Skay Li subbrendin inkişafına nəzarəti davam etdirəcək, Li Jie isə Çində OnePlus-un rəhbəri olaraq vəzifəsində qalacaq.

Dəyişikliklərin ən vacib məqamlarından biri Realme-nin Oppo-nun satışsonrası xidmət şəbəkəsinə tam inteqrasiyasıdır. Bu addım əsas bazarlarda istifadəçilər üçün servis əhatəsini genişləndirəcək və xidmət keyfiyyətini daha stabil edəcək.

Struktur dəyişikliklərinə baxmayaraq, Realme-nin məhsul buraxılış qrafiki olduğu kimi qalır, brendin bazardakı mövqeyi də dəyişmir. Artıq bu ay Çində Realme Neo 8 smartfonunun təqdimatı planlaşdırılır.

Beləliklə, Oppo ekosistemi yenidən formalaşır — və bu qayıdış Realme üçün yeni mərhələnin başlanğıcı ola bilər.

