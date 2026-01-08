Объявлены победители и номинанты премии Best of CES 2026

Каждый январь выставка CES превращает Лас-Вегас в центр технологического мира, собирая вместе гигантов индустрии и амбициозные стартапы, чтобы представить идеи, которые определят будущее года. От передового искусственного интеллекта и робототехники до телевизоров, ноутбуков и действительно необычных технологий, CES 2026 не испытывала недостатка в смелых заявлениях и амбициозном оборудовании.

Отобранные 40 экспертами-журналистами из CNET, Mashable, PCMag, ZDNET и Lifehacker, эти победителей и финалистов премии Best of CES 2026 представляют собой наиболее интересные, инновационные и перспективные продукты. Чтобы пройти отбор, продукты должны быть официальными участниками выставки CES 2026 и выделяться, представляя собой значимую новую идею, решая реальную проблему потребителя или поднимая планку производительности, дизайна или качества. В результате был составлен список финалистов, охватывающий 22 категории, от ИИ и робототехники до здоровья, устойчивого развития и технологий будущего.

Лучшие технологии для пожилых людей

Tombot Jennie (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Робот-щенок Jennie от Tombot покорял сердца на CES на протяжении многих лет, но этот реалистичный робот наконец-то появится в продаже в 2026 году. Разработанный для того, чтобы утешать пожилых людей с деменцией и помогать бороться с одиночеством, Jennie оснащен датчиками и моторами, позволяющими ему двигать головой, чтобы смотреть на вас, поднимать брови, вилять хвостом и лаять, когда вы спрашиваете, хочет ли он угощение. Пожилые люди в доме престарелых, который мы посетили, были в восторге от Jennie.

iGuard

iGuard — это интеллектуальная система автоматического отключения плиты, которая помогает пожилым людям оставаться дома в преклонном возрасте. Эта новая версия устройства использует радар, чтобы определить, когда человек находится на кухне, и имеет настраиваемый пятиминутный льготный период. Он также может сообщать в приложение для ухода за больными, если ваш близкий человек не появился на кухне, чтобы приготовить завтрак, как обычно.

Лучший ИИ

Lenovo Motorola Qira (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Qira — это ответ Lenovo на Apple Intelligence, гибридный ИИ-помощник, использующий сочетание обработки на устройстве и облачных моделей для создания мощного персонализированного помощника, доступного в любом месте, даже когда вы переключаетесь с телефона в кармане на ноутбук или планшет в руке.

Nvidia Rubin

Nvidia снова в центре внимания CES, и самым важным анонсом самой прибыльной компании в мире стала платформа Rubin AI. Шесть новых чипов Rubin от Nvidia работают вместе, чтобы снизить затраты на обработку данных ИИ, известные как токены. Это важно для крупных технологических компаний и для всех нас, поскольку модели ИИ становятся все более ресурсоемкими с точки зрения вычислений.

Pebble Index 01

Это носимое устройство с ИИ возвращает нас к основам. Пользователи могут быстро записывать важные заметки в течение дня, нажав на кнопку и произнеся что-нибудь в кольцо. Затем встроенный в приложение модуль LLM обработает сказанное вами для быстрого доступа и даже выполнит необходимые действия.

Лучший звук

Samsung Music Studio 5 (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Samsung Music Studio 5 оснащена 4-дюймовым низкочастотным динамиком и двумя высокочастотными динамиками, что делает её одной из самых привлекательных акустических систем, которые мы видели для дома. Помимо подключения по Bluetooth и Wi-Fi, она поддерживает кодек Samsung Seamless для совместимости с другими продуктами экосистемы Samsung Galaxy.

Чип xMEMS Sycamore-N

По мере того, как умные очки становятся всё более распространёнными, им требуется аудиочип, столь же продвинутый, как и их функции искусственного интеллекта. Чип xMEMS Sycamore-N улучшает качество звука в умных очках. По результатам наших тестов, он обеспечивает высококачественное звучание, а его толщина в один миллиметр напрямую способствует уменьшению толщины и веса умных очков.

Саундбар LG H7 FlexConnect

Входящий в состав LG Sound Suite, саундбар H7 расширяет возможности Flex Connect для любого телевизора с HDMI-входом. Саундбар выглядит хорошо и отлично звучит при просмотре фильмов. Единственный недостаток заключается в том, что к саундбару можно подключить только колонки LG Flex Connect, а не колонки других производителей.

Лучшие технологии вычислений

Intel Core Ultra 300 ( Panther Lake) (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Платформа Intel Core Ultra 300 Series «Panther Lake» — победитель, обеспечивающий высочайшую производительность интегрированной графики для массового потребительского рынка. Этот топовый чип предлагает до 12 новых ядер Xe «Xe3» для (безусловно) лучшей в истории производительности интегрированной графики от Intel, что позволяет использовать его для графических и игровых задач в широком диапазоне категорий портативных ноутбуков до 2026 года и далее.

Qualcomm Snapdragon X2 Plus

Главное — это производительность на максимуме: основная версия процессоров Qualcomm Snapdragon X2 для ноутбуков поддерживает 80 триллионов операций в секунду, характерных для более мощных чипов X2 Elite. Ожидается, что он будет устанавливаться в ноутбуки стоимостью от 800 долларов, обещая лучшую в отрасли производительность NPU по более низкой цене.

AMD Ryzen AI Max Plus 392, AI Max Plus 388

Расширенная платформа AMD Ryzen AI Max+ демократизирует возможности рабочих станций благодаря моделям 392 и 388, оснащенным 40 ядрами GPU RDNA 3.5, вычислительной мощностью 60 TFLOPS и 192 ГБ унифицированной памяти. Эти чипы обеспечивают элитную локальную производительность ИИ и работу без GPU в более тонких и доступных устройствах с превосходным соотношением цены и производительности.

Лучшие энергетические технологии

Willo (ПОБЕДИТЕЛЬ)

После двух лет разработки беспроводной зарядки без необходимости выравнивания, Willo продемонстрировал способность передавать энергию по воздуху для нескольких устройств одновременно, независимо от их положения или движения. Это представляет собой прорыв в энергетических технологиях, предлагая беспроводную зарядку без необходимости использования площадки, катушки или док-станции.

Jackery Solar Mars Bot

Робот Jackery, ищущий солнечную энергию, продемонстрировал способность следовать за вами, как щенок, но его настоящая задача — следовать за солнцем, собирая энергию с помощью своих выдвижных солнечных панелей мощностью 300 Вт. Идея заключается в том, что этот автономный робот всегда может найти солнце, а затем доставить вам энергию, когда она вам понадобится.

Superheat

Водонагреватель, который автоматически генерирует биткоины при ежедневном использовании. Он использует избыточное тепло, выделяемое при майнинге биткоинов, для нагрева проточной воды в доме, компенсируя до 80 процентов затрат на электроэнергию и воду за счет дохода от этого процесса. Вы можете управлять им с помощью приложения или веб-консоли для удобства использования.

Лучшие технологии будущего

Умная игровая система Lego (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Один кубик Lego размером 2х8, оснащенный датчиками света, звука и приближения, открывает новые возможности для игры. Этот маленький блок и еще более миниатюрный защелкивающийся элемент с инструкциями могут управлять чем угодно, от дуэлей на световых мечах до настольных игр, добавляя цветовые и звуковые эффекты в зависимости от того, что вы строите и как играете.

Ixana Wi-R

Ixana Wi-R — это чип, который передает данные через гиперлокальное поле, генерируемое вашим телом. Эта альтернатива Bluetooth и Wi-Fi пока является концепцией, но у нее есть некоторые преимущества перед традиционными протоколами передачи данных, такие как меньшее энергопотребление и меньшая вероятность перегрузки сигнала.

Лучшее для гейминга

Концепт Lenovo Legion Pro Rollable (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Сворачиваемые OLED-дисплеи существуют уже пару лет, но до сих пор они были доступны только в корпоративных ноутбуках, если вообще когда-либо появлялись. Концепт Lenovo Legion Pro Rollable использует эту технологию, чтобы впервые обеспечить возможность играть в игры на сверхширокоформатных мониторах на ноутбуке. Будущее за сворачиваемыми мониторами? Мы не знаем, но в любом случае это была бы идеальная портативная игровая станция.

Asus ROG Zephyrus Duo

Игровой ПК с несколькими мониторами стал нормой, и хотя портативные мониторы существуют уже давно, не так много способов реализовать этот опыт в ноутбуке. Asus Zephyrus Duo берет идею нескольких дисплеев, над которой Asus работала со времен оригинального Zephyrus Duo, и расширяет ее до чего-то действительно полезного: полноценного второго дисплея.

Asus ROG Xreal R1

Очки дополненной реальности от Xreal — одни из лучших, и теперь компания ASUS, специализирующаяся на ПК, сотрудничает с Xreal, чтобы сделать их еще лучше, особенно для геймеров. Эти очки дополненной реальности обладают всем необходимым даже для самых привередливых игроков, предоставляя вам виртуальный 171-дюймовый экран прямо на лице. Этот экран — OLED с разрешением 1080p, но настоящая изюминка — это частота обновления 240 Гц. Это плавный игровой процесс на большом экране в дороге.

Лучшая кухонная техника

Ecoldbrew (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Ecoldbrew объединяет портативную кофемолку и кофеварку в компактном гаджете, который готовит порцию холодного кофе за пять минут. Умное устройство крепится к собственному термосу, но это распространенный размер, поэтому вы можете легко прикрепить его к верхней части своего термоса, если он у вас есть. Запуск на Kickstarter запланирован на ближайшее время, цена начинается от доступных 99 долларов.

Поварской нож C-200 UltraSonic

Поварской нож C-200 UltraSonic от Seattle Ultrasonics имеет лезвие из японской стали, которое вибрирует около 30 000 раз в секунду. Его движение настолько незаметно, что вы не увидите и не услышите его, но вы заметите, как легко он разрезает продукты, не прилипая к ним. Розничная цена C-200 составляет 399 долларов, что сопоставимо с ценой других хороших ножей. Первая партия поступит в продажу в этом месяце.

Умная духовка AISO AI

Эта компактная духовка использует камеру сверху и весы снизу для определения типа и размера продуктов, а затем запускает точную программу приготовления, разработанную на основе глубокого алгоритма искусственного интеллекта. Идеально приготовленный стейк, кто желает? Эта машина может определять точную толщину мяса или объем овощей, как никакая другая духовка до нее. Духовка даже распознает несколько типов продуктов одновременно и использует подходящее время и температуру приготовления для каждого из них. Самое приятное, что она примерно вдвое меньше обычной «умной» духовки.

Лучший ноутбук

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Модульная конструкция ноутбуков для большей ремонтопригодности и экологичности — определённый тренд на CES 2026, и новейший ThinkPad X1 Carbon — лучший тому пример. Флагманский бизнес-ноутбук Lenovo представляет свою конструкцию Space Frame, которая позволяет получить доступ к отдельным частям и заменить их при поломке, вместо того чтобы покупать новый ноутбук.

MSI Stealth 16 AI Plus

Да, он явно вдохновлён MacBook Pro, но большой, обновлённый Stealth от MSI добавляет изюминку. Эта тонкая система использует процессоры Intel Core Ultra 300 (Panther Lake) и графику GeForce вплоть до мощной RTX 5090, а также улучшенную систему охлаждения и вентиляции. Кроме того, новый, более сдержанный дизайн MSI и панель Gorilla Glass с частотой обновления 240 Гц порадуют как геймеров, так и профессиональных создателей контента.

Asus ZenBook Duo (2026)

Asus Zenbook Duo — это нишевое устройство, но это самое элегантное воплощение ноутбука с двумя экранами, которое мы видели до сих пор. Zenbook Duo 2026 года значительно улучшил свой дизайн по сравнению с прошлым годом: более тонкие рамки, более прочная подставка и улучшенный шарнир. Оснащенный процессором Intel Core Ultra 9 386H, он хорошо подходит для различных творческих задач.

Лучшие мобильные гаджеты

Samsung Galaxy Z TriFold (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Кульминация усилий Samsung по созданию более изящного и универсального складного телефона. Это настоящий гибридный гаджет, который в закрытом состоянии является стандартным телефоном, а в открытом — открывает огромный 10-дюймовый дисплей, что делает его практичным устройством «два в одном», которое надежно помещается в кармане.

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold — достойный представитель категории складных телефонов в виде книги благодаря большим экранам, чистому программному обеспечению и мощным камерам. Вместе с поддержкой стилуса это отличный вариант для тех, кому нужно устройство, ориентированное на производительность.

OhSnap Mcon

OhSnap Mcon — это Bluetooth-контроллер со выдвижной площадкой для крепления вашего iPhone (через MagSafe) или телефона Android (с помощью магнитов) для портативного игрового процесса. Этот компактный аксессуар можно использовать тремя способами: как стационарное устройство, беспроводной игровой контроллер и как игровую консоль, подключенную к внешнему монитору.

Лучшие технологии для родителей

Coro (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Coro кажется продуктом, который должен был существовать уже много лет. Он решает проблему измерения количества съеденной пищи у ребенка простым и понятным способом. Жаль, что его не было, когда мои дети были маленькими.

Earflo

Earflo — это медицинское устройство, разработанное так, чтобы выглядеть и работать как поильник для детей от двух лет. Когда вы пьете из поильника, маленькая маска образует герметичное уплотнение на носу, и с каждым глотком воздух проходит через нос. Давление на носовую полость помогает выводить скопившуюся жидкость из уха. В рецензируемом исследовании после четырех недель использования Earflo 90% детей не нуждались в установке ушных трубок через три месяца.

Lego Smart Play System

Дети и родители уже проводят время, строя из Lego. Теперь, на дебюте Lego на CES, компания запускает свои новые «умные кирпичики» в рамках своей новой платформы Smart Play, которая оживляет творения и персонажей Lego. В конструкции Lego Smart Brick используется крошечный чип, позволяющий конструкторам Lego определять цвет, направление, расстояние, звук и многое другое. Теперь творения Lego могут взаимодействовать с членами семьи, позволяя проводить больше времени вместе.

Лучшие технологии для домашних животных

Ошейник Satellai Collar Go (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Новый ошейник Satellai (Satellai Collar Go) и программное обеспечение (Petsense AI) — это инструменты, позволяющие выявлять незначительные изменения в поведении вашей собаки до того, как они превратятся в очевидные проблемы со здоровьем. Он также может предупредить вас, когда ваша собака покинет ваш двор, и продается по разумной цене в 79 долларов.

Pawport

Компания Pawport выпустила свою умную дверцу для домашних животных в конце 2025 года. Дверца использует сверхширокополосную технологию, которая может определять, насколько близко ваша собака находится к двери. Это позволяет настроить расстояние, на котором собака должна находиться, прежде чем дверь откроется, как при входе, так и при выходе из дома. Это также увеличивает срок службы батареи ошейника с 12 до 18 месяцев.

Petkit Yumshare Daily Feast

Одним из дебютных устройств является Yumshare Daily Feast, автоматическая кормушка для кошек, которую Petkit описывает как свой первый продукт в области роботизированного влажного кормления. Устройство может выдавать запланированные порции корма в течение семи дней, контролируя потребление с помощью встроенной камеры, а также автоматически удалять испорченный и оставшийся корм.

Лучший робот

Boston Dynamics Atlas (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Среди множества человекоподобных роботов, дебютировавших на CES 2026, лучшим выделяется Atlas от Boston Dynamics. Прототип, продемонстрированный на выставке, впечатлил нас своей естественной походкой, а элегантная серийная версия готова к внедрению на производственных мощностях Hyundai уже в этом году, где она вполне может использоваться в вашем следующем автомобиле.

Jackery Solar Mars Bot

Робот Solar Mars Bot, возможно, никогда не доберется до Марса, но он решает ряд проблем с портативными генераторами. Его гораздо проще перемещать туда, куда нужно, и он может преследовать Солнце без вмешательства.

Beatbot RoboTurtle

RoboTurtle — это одновременно и прекрасный пример биомимикрии, и робот с миссией. Этот плавающий робот предназначен для экологических исследований и после развертывания будет отслеживать подводные экосистемы с минимальным воздействием на дикую природу.

Лучшие технологии для умного дома

Roborock Saros Rover (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Робот-пылесос Roborock Saros Rover способен преодолевать самое большое препятствие для роботов-пылесосов: лестницы. Это первая модель, которая может самостоятельно перемещаться между этажами без помощи дополнительных приспособлений. Это достигается благодаря паре гибких ног, которыми робот управляет независимо, избегая препятствий, и даже может чистить лестницы во время подъема.

Lockin V7 Max

Lockin V7 Max — это новый умный замок, который не требует подзарядки или замены батарей. Вместо съемной батареи V7 Max использует Lockin AuraCharge — внешнее устройство, которое подключается примерно на расстоянии четырех метров и посылает световой луч на приемник на замке. Замок преобразует свет в энергию для зарядки своей батареи.

Robotin R2

Robotin R2 — это первый робот-пылесос, который может мыть и сушить ковер, как обычный пылесос для ковров. В комплект входит основной модуль и две модульные насадки, позволяющие переключаться с режима пылесоса и влажной уборки на режим чистки и сушки ковров. Уборка комнаты площадью 300-400 квадратных футов занимает около часа, а сушка – два часа. Также имеется огромная базовая станция с двумя резервуарами для чистой воды, большим пылесборником и резервуаром для грязной воды.

Лучший стартап

Allergen Alert (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Это может спасти жизни. Французский стартап создал портативное устройство стоимостью 200 долларов для тестирования образцов пищи на аллергены. На выставке CES у стартапа Allergen Alert были только макеты устройств, но он лицензирует технологию у французской биотехнологической компании bioMérieux. Если стартапу удастся успешно провести тестирование продуктов питания, это может иметь огромное значение. Ожидается, что устройство появится во второй половине этого года.

Pebble 2 Duo

Если название вам знакомо, это потому, что Pebble была первой компанией, которая популяризировала умные часы в 2010-х годах. После нескольких изменений в составе компания вернулась в качестве стартапа с новой линейкой доступных часов с улучшенным временем автономной работы и улучшенными форм-факторами. У нее также есть новое кольцо с искусственным интеллектом.

Украшения Nirva AI

Украшения Nirva AI — это разработка стартапа, который стремится постоянно учиться на основе вашего поведения в реальном мире, записывая ваш звук в течение дня. На основе этих записей Nirva предлагает советы по работе, отношениям и принятию повседневных решений. Nirva позиционирует себя как персональный ИИ-компаньон, созданный для понимания вашей жизни такой, какая она есть. Представьте это как «аудиодневник» после долгого дня.

Лучший продукт в области устойчивого развития

Устройство для прессования мягкого пластика Clear Drop (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Беспокоитесь о пластиковых отходах? Устройство для прессования мягкого пластика Clear Drop может измельчать их в плотные брикеты для последующей переработки в такие продукты, как садовая мебель. Продукт и подписка Clear Drop гарантируют, что ни один из ваших переработанных мягких листов не окажется на свалке.

Робот-черепаха Beatbot

RoboTurtle — это одновременно прекрасный пример биомимикрии и робот с миссией. Этот плавающий робот предназначен для экологических исследований и после развертывания будет отслеживать подводные экосистемы с минимальным воздействием на дикую природу.

RoboTurtle — это одновременно прекрасный пример биомимикрии и робот с миссией. Этот плавающий робот предназначен для экологических исследований и после развертывания будет отслеживать подводные экосистемы с минимальным воздействием на дикую природу. Умные часы Ouroboros от Cambridge Consultants

Концептуальный дизайн умных часов от Cambridge Consultants открывает новую эру законодательства о праве на ремонт. Это доказательство того, что можно создать умные часы, способные к самовосстановлению, без ущерба для дизайна или удобства использования.

Лучшее транспортное средство

Strutt Ev1 (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Много говорят об автономности в автомобилях, но Stutt переносит технологию нового поколения в доступное применение. Мобильный скутер Ev1 может составлять карту и автономно перемещаться в пространстве, позволяя людям передвигаться с помощью голосовых команд. Он также может автоматически корректировать ручную навигацию, чтобы избежать столкновений с препятствиями. Это редкое устройство, сочетающее в себе мобильность, доступность и автономность, и трудно не впечатлиться.

Pioneer Sphera

Dolby Atmos добавляет буквально новое измерение в автомобильную аудиосистему. Однако не каждый может купить новый автомобиль класса люкс только для того, чтобы улучшить качество звучания. Ресивер Pioneer Sphera позволяет практически любому добавить Dolby Atmos через Apple CarPlay в уже имеющийся автомобиль с уже установленными динамиками и погрузиться в пространственное звучание.

Твердотельная батарея Donut Labs

Технология твердотельных батарей, обещающая значительное улучшение плотности энергии, скорости зарядки и безопасности, является заветной целью для электромобилей, домашней энергетики, дронов и множества других применений. Компания Donut Lab первой выпустила на рынок твердотельную батарею в серийном электромобиле, которая используется в мотоцикле TS Pro Gen 2 от её партнёра Verge Motorcycles.

Лучшая техника для путешествий

WheelMove (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Инвалидные коляски доступны в аэропортах, отелях, курортах, тематических парках и на круизных лайнерах, но стандартные инвалидные коляски требуют постоянных усилий и могут испытывать трудности на сложном рельефе. WheelMoves — это портативное приспособление для инвалидных колясок, которое превращает любую стандартную инвалидную коляску в электрическую, позволяя людям легче передвигаться, где бы они ни находились.

Передвижной чемодан Jitlife

Jitlife JS07i — это передвижной чемодан, который путешественники могут использовать для поездок на большие расстояния через аэропорты. По размеру это стандартная ручная кладь, но она вмещает до 250 фунтов (около 113 кг), развивает максимальную скорость 8 миль в час (около 13 км/ч) и может проехать 6 миль (около 10 км) на одном заряде. Уже популярные за рубежом, транспортные средства для перевозки грузов на колесах набирают популярность в США, и Jitlife — лучшее из того, что мы протестировали.

Лучший телевизор или домашний кинотеатр

Samsung S95H (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Samsung S95H — самый впечатляющий телевизор, который мы видели на CES, по ряду причин. Во-первых, он на 35 процентов ярче, чем раньше. Во-вторых, это проводной телевизор, отлично подходящий для игр, но у него есть и беспроводной вариант для более аккуратного внешнего вида и расширения возможностей подключения. В-третьих, это первый OLED-телевизор, способный отображать произведения искусства из Samsung Art Store — S95H оснащен технологией защиты от выгорания, которая позволяет ему работать как телевизор Frame, но с еще лучшим качеством изображения.

Hisense 116UXS

116UXS развивает все еще очень новую и многообещающую концепцию RGB LED-телевизоров, добавляя еще больше цветов. Его массив мини-светодиодов использует красные, зеленые и синие светодиоды, а затем добавляет четвертый небесно-голубой (голубой) светодиод, который, по словам Hisense, позволяет ему охватывать 110 процентов цветового диапазона BT.2020.

LG W6

W6 — это «телевизор-обои» от LG, OLED-телевизор толщиной всего 9 мм, который можно установить практически вплотную к стене. Это один из самых ярких OLED-телевизоров LG, и он практически полностью беспроводной благодаря блоку Zero Connect, который можно разместить на расстоянии до 9 метров для передачи видео, и поддержке Dolby Atmos FlexConnect от LG Sound Suite для создания пространственной аудиосистемы.

Лучшая странная техника

Искусственный интеллект Lepro Ami (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Наличие крошечной анимированной девочки на маленьком экране внутри физического цилиндрического корпуса, безусловно, очень странно. Новый ИИ-компаньон Lepro, Ами, именно такой. Это не совсем ИИ-помощник, предназначенный для выполнения реальных задач. Это ИИ, предназначенный для одинокого человека, ищущего общения. Персонажи танцуют и извиваются внутри корпуса и могут делать это по запросу пользователя, что еще больше усиливает странность.

Lollipop Star

Пососите этот леденец и послушайте песню прямо изо рта в уши, используя технологию костной проводимости, чтобы «почувствовать музыку на вкус». Я попробовала, и хотя нужно было немного прикусить его, чтобы услышать музыку, это сработало. Это странная, забавная новинка. Стоит 8,99 долларов.

Цифровой лак для ногтей iPolish

iPolish позиционирует себя как «первые в мире цифровые ногти, меняющие цвет». Они представляют собой накладные ногти, которые можно по отдельности вставлять в маленькую палочку, чтобы мгновенно менять цвет, выбирая из более чем 400 оттенков в приложении.

Лучшие технологии для здоровья

Peri (ПОБЕДИТЕЛЬ)

Перименопауза затрагивает женщин, переходящих в менопаузу, и обычно характеризуется такими симптомами, как тревожность, приливы и ночная потливость. Peri — это носимое устройство, разработанное для отслеживания этих симптомов и помощи в принятии обоснованных решений о том, как с ними справляться — будь то изменение образа жизни и прием добавок или гормональная заместительная терапия.

OhmBody

Большинство женщин, у которых есть менструация, сообщают о сильных менструальных болях. Это носимое устройство нейростимуляции призвано уменьшить симптомы и спазмы во время менструации. Прикрепляясь к уху и обеспечивая мягкую нейростимуляцию, устройство воздействует на ушные ветви тройничного и блуждающего нервов, регулируя симптомы менструального цикла и помогая организму вернуться в состояние покоя.

Предупреждение об аллергенах

Пищевая аллергия распространена и может вызывать широкий спектр неприятных симптомов. Тяжелые реакции могут быть смертельными. Allergen Alert — это миниатюрная портативная лаборатория, позволяющая на месте проверять продукты на наличие распространенных аллергенов в ресторане, школе или любом другом месте, где вы обедаете. Одноразовый пакет анализирует образец пищи, помещенный в устройство, и отображает результаты в течение нескольких минут.

Лучшая техника для двора или улицы