OpenAI Neuralink-ə daha təhlükəsiz alternativ yaradan beyin texnologiyasına sərmayə yatırdı

OpenAI İlon Maskın Neuralink beyin çiplərinə alternativ hazırlayan Merge Labs startapına 250 milyon dollar investisiya edib. Yeni texnologiyanın əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, çipin quraşdırılması üçün xəstənin kəllə sümüyünün açılmasına ehtiyac yoxdur.
Neuralink-dən fərqli olaraq, Merge Labs invaziv olmayan, naqilsiz texnologiya üzərində çalışır. Bu yanaşma beyin əməliyyatları aparmadan reabilitasiya proseslərini və iflic olmuş insanlara yardım imkanlarını genişləndirə bilər. İnsan beynindəki siqnallarla əlaqə isə ultrasəs texnologiyası vasitəsilə qurulacaq.
OpenAI öz bloqunda bildirib ki, beyin–kompüter interfeysləri (BCI) texnologiyanın inkişafında yeni və son dərəcə vacib mərhələdir:
“Beyin–kompüter interfeysləri ünsiyyət, öyrənmə və texnologiya ilə qarşılıqlı əlaqə üçün tamamilə yeni imkanlar açır. Bu texnologiya insan yönümlü və təbii şəkildə süni intellektlə əlaqə qurmağa imkan verəcək.”
Merge Labs barədə ilk məlumatlar 2025-ci ilin avqustunda ortaya çıxmışdı. Bu yaxınlarda şirkət ilkin investisiya mərhələsini tamamladığını elan edib. OpenAI-nin yatırımı startapın 850 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilməsi fonunda 250 milyon dollar təşkil edir. İnvestorlar arasında Interface Fund, Bain Capital, Fifty Years və Valve şirkətinin rəhbəri Qeyb Nyuel də yer alır.
Gələcəkdə bu texnologiya yalnız xəstələr üçün deyil, tam sağlam insanlar üçün də faydalı ola bilər. Nəzəri olaraq, beyin–neyroşəbəkə interfeysi vasitəsilə süni intellekt tətbiqlərini birbaşa düşüncə gücü ilə idarə etmək mümkün olacaq. Kommersiya versiyasının təqdimat tarixi hələ açıqlanmayıb.