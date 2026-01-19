Honor представил ультратонкий смартфон Magic 8 Pro Air с продвинутой камерой

Компания Honor представила в Китае компактный флагманский смартфон Magic 8 Pro Air — это самая тонкая и легкая модель серии Magic 8. При толщине корпуса всего 6,1 мм и весе 155 гр. аппарат получил мощное железо. Для сравнения: толщина iPhone Air составляет 5,6 мм, Galaxy S25 Edge — 5,8 мм.

Honor Magic 8 Pro Air оснащен 6,31-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 1,5K (2640 х 1216 пикселей), частотой обновления 1-120 Hz, ШИМ-частотой 4320 Hz, максимальной яркостью1800 нит и пиковой 6000 нит. Есть поддержка Dolby Vision. Толщина рамок составляет всего 1,08 мм, а защищает дисплей стекло Giant Rhino Glass. В экран встроен 3D-ультразвуковой сканер отпечатков.

В основе смартфона лежит флагманский 3-нм процессор MediaTek Dimensity 9500, графика — Mali G1-Ultra. Предусмотрено до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 емкостью до 1 Tb. Несмотря на компактность, Magic 8 Pro Air получил продвинутый набор камер. В основную входят главный датчик на 50 Мп (1/1,3″, f/1.6, ЭФР 23 мм, OIS), сверхширокоугольный объектив на 50 Мп (f/2.0, автофокус, макро 2,5 см, угол захвата 122 градуса) и перископический телемодуль на 64 Мп (f/2.6, оптический зум 3.2х, OIS). Селфи-камера на 50 Мп (f/2.0) расположена в отверстии по центру. Обе камеры могут записывать видео 4К@60/30fps. Кроме того, имеется мощная 5-сегментная LED-вспышка с регулируемой шириной светового потока.

Honor Magic 8 Pro Air оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 5500 мАч — больше, чем у Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 Pro Max. Поддерживаются быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная на 50 Вт.В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, ИК-пульт, две nanoSIM + eSIM, порт USB 2.0 Type-С, стереодинамики и линейный вибромотор. Корпус выполнен из авиационного алюминия и защищен по стандартам IP68 и IP69. Полные габариты устройства составляют 150,5 х 71,9 х 6,1 мм. Аппарат работает под управлением Android 16 с интерфейсом Magic UI 10. Смартфон способен интегрироваться в экосистему Apple: передавать файлы на iPhone и Mac и отображать рабочий стол смартфона на Mac.

Цены на Honor Magic 8 Pro Air: 12/256 Gb — $717, 12/512 Gb — $760, 16/512 Gb — $803, 16 Gb/1 Tb — $860. На выбор предлагаются четыре расцветки корпуса: оранжевая, фиолетовая, белая и черная. Продажи в Китае стартуют 23 января, когда состоится глобальный запуск – не сообщается.