MSI представил геймерский Tandem OLED-монитор с RGB структурой субпикселей

На CES 2026 компания MSI представила изогнутый сверхширокоформатный 34-дюймовый монитор MPG 341CQR QD-OLED X36 для геймеров, поддерживающий разрешение 3440 × 1440 пикселей, частоту обновления 360 Hz, пиковую яркость до 1300 нит и скорость отклика 0,03 мс (GtG). Говорится о наличии сертификатов VESA DisplayHDR True Black 500 и VESA ClearMR 18000.

В мониторе используется пятислойная технология матрицы Tandem OLED 5-го поколения и субпиксельная компоновка RGB Stripe. Это структура, в которой субпиксели RGB трех основных цветов расположены в ряд, что значительно снижает искажения, такие как цветовые переходы и цветовые полосы, даже на близком расстоянии. Также поверх матрицы наклеена защитная пленка DarkArmor, благодаря которой черный цвет на 40% глубже, а устойчивость к царапинам улучшается в 2,5 раза.

Для защиты панели монитор оснащен технологией OLED Care 3.0 и датчиком AI Care Sensor. MSI заявляет об использовании CMOS-сенсора, который выполняет выборку каждые 0,2 секунды, после чего запускается локальная обработка на NPU для обнаружения присутствия человека — без хранения или передачи изображений.

Для подключения к ПК есть порты HDMI 2.1 c поддержкой 4K 120 Hz с VRR и ALLM, а также USB Type-C с DisplayPort Alt Mode, быстрой 98-ваттной зарядкой и KVM-переключатель. На монитор предоставляется трехлетняя гарантия от выгорания матрицы.

Компания не сообщила цену на MSI MPG 341CQR QD-OLED X36, но монитор уже замечен у некоторых американских ретейлеров по цене $1099.