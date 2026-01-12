spot_img
13 января, 2026
Microsoft Windows 11-də Copilot süni intellekt funksiyalarını silməyə icazə verəcək

Süni intellektin kompüterlərə sürətlə inteqrasiyası bütün istifadəçilərin ürəyincə olmayıb. Görünür, Microsoft da bunu nəzərə alıb: şirkət Windows 11-dən Copilot İİ funksiyalarını rəsmi şəkildə silməyə imkan verən alət təqdim edib. Bununla da istifadəçilər artıq qeyri-rəsmi və riskli üsullara əl atmaq məcburiyyətində qalmayacaq.

Microsoft-un rəsmi tərtibatçı bloquna görə, əməliyyat sisteminin test versiyasında artıq RemoveMicrosoftCopilotApp adlı qrup siyasəti mövcuddur. Bu funksiya administratorlara Copilot-u asan və təhlükəsiz şəkildə deaktiv etməyə imkan verir.

Lakin bu siyasətin işləməsi üçün kompüter bir neçə şərtə cavab verməlidir:

  • Cihazda həm Microsoft 365 Copilot, həm də Microsoft Copilot quraşdırılmış olmalıdır;

  • Microsoft Copilot tətbiqi istifadəçi tərəfindən əl ilə quraşdırılmamalıdır;

  • Son 28 gün ərzində Microsoft Copilot işə salınmamış olmalıdır.

Şirkət xüsusi olaraq vurğulayır ki, Copilot-un əsas (pulsuz) versiyasının silinməsi, Microsoft 365 paketinə daxil olan ödənişli Copilot-un fəaliyyətinə təsir göstərməyəcək.

Əgər istifadəçi sonradan fikrini dəyişərsə, Copilot tətbiqini yenidən quraşdırmaq kifayətdir — bunun üçün sistem administratorunun müdaxiləsinə ehtiyac olmayacaq.

Beləliklə, Microsoft ilk dəfə olaraq istifadəçilərə Windows 11-də süni intellekt üzərində real seçim azadlığı təqdim edir: istəyən saxlayır, istəməyən isə rahatlıqla silir.

