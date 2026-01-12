Microsoft Windows 11-də Copilot süni intellekt funksiyalarını silməyə icazə verəcək

Süni intellektin kompüterlərə sürətlə inteqrasiyası bütün istifadəçilərin ürəyincə olmayıb. Görünür, Microsoft da bunu nəzərə alıb: şirkət Windows 11-dən Copilot İİ funksiyalarını rəsmi şəkildə silməyə imkan verən alət təqdim edib. Bununla da istifadəçilər artıq qeyri-rəsmi və riskli üsullara əl atmaq məcburiyyətində qalmayacaq.
Microsoft-un rəsmi tərtibatçı bloquna görə, əməliyyat sisteminin test versiyasında artıq RemoveMicrosoftCopilotApp adlı qrup siyasəti mövcuddur. Bu funksiya administratorlara Copilot-u asan və təhlükəsiz şəkildə deaktiv etməyə imkan verir.
Lakin bu siyasətin işləməsi üçün kompüter bir neçə şərtə cavab verməlidir:
-
Cihazda həm Microsoft 365 Copilot, həm də Microsoft Copilot quraşdırılmış olmalıdır;
-
Microsoft Copilot tətbiqi istifadəçi tərəfindən əl ilə quraşdırılmamalıdır;
-
Son 28 gün ərzində Microsoft Copilot işə salınmamış olmalıdır.
Şirkət xüsusi olaraq vurğulayır ki, Copilot-un əsas (pulsuz) versiyasının silinməsi, Microsoft 365 paketinə daxil olan ödənişli Copilot-un fəaliyyətinə təsir göstərməyəcək.
Əgər istifadəçi sonradan fikrini dəyişərsə, Copilot tətbiqini yenidən quraşdırmaq kifayətdir — bunun üçün sistem administratorunun müdaxiləsinə ehtiyac olmayacaq.
Beləliklə, Microsoft ilk dəfə olaraq istifadəçilərə Windows 11-də süni intellekt üzərində real seçim azadlığı təqdim edir: istəyən saxlayır, istəməyən isə rahatlıqla silir.