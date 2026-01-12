Micron представил первый в мире SSD формата M.2 2230 с PCIe 5.0, памятью QLC и емкостью 4 Tb

Компания Micron представила твердотельный накопитель 3610, который стал первым в мире SSD формата M.2 2230 с PCIe 5.0 и QLC-памятью. Накопитель доступен в конфигурациях на 1, 2 и 4 Tb и предназначен для ПК и ноутбуков массового сегмента. Также есть версии в форм-факторах M.2 2280 и 2242. Накопитель использует NAND-память Micron G9 QLC и поддерживает аппаратное 256-битное AES-шифрование. Подробностей о контроллере нет.

Micron 3610 достигает скорость последовательного чтения достигает 11 000 МБ/с, а скорость записи варьируется в зависимости от емкости SSD: у модели на 1 Tb это 7200 МБ/с, а у 2 и 4 Tb — около 9300 МБ/с. Значение случайного чтения и записи также зависит от емкости: 850 KIOPS при чтении и 1500 KIOPS при записи в версии на 1 Tb, и до 1500 KIOPS при чтении и 1600 KIOPS при записи — на 2 и 4 Tb. Типичная задержка чтения составляет 50 мс, а задержка записи — 12 мс.

Заявленный ресурс достигает 400 TBW, 800 TBW и 1600 TBW на версиях с 1, 2 и 4 Tb соответственно, а среднее время безотказной работы во всех трёх случаях составляет 2 млн. часов.

Также в Micron 3610 есть защита от потери питания, мониторинг температуры, очистка блоков и криптографическое стирание. SSD соответствует стандартам TCG Opal 2.02 и Pyrite 2.01. Технология Micron AWT обеспечивает стабильную производительность при длительных нагрузках.

Цены и дата выхода Micron 3610 пока не сообщаются.