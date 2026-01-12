ASUS представила портфолио новейших устройств с поддержкой ИИ на выставке CES 2026

Устройства нового поколения предлагают корпоративным пользователям инструменты на базе ИИ для оптимизации бизнес-процессов, повышения производительности и создания гибких гибридных решений.

В рамках выставки CES 2026 компания ASUS представила новейшие бизнес-устройства и программные продукты с поддержкой технологий искусственного интеллекта для оптимизации повседневной работы. Среди представленных новинок – ноутбук ASUS ExpertBook Ultra, настольные компьютеры серий Expert P и B, инновационная программная платформа ASUS MyExpert с технологиями искусственного интеллекта и линейка универсальных устройств ASUS Chromebook. Созданные для реалий современного бизнеса и продуктивной гибридной работы, эти устройства отличаются высочайшей производительностью, безопасностью корпоративного уровня и экологичностью.

ASUS ExpertBook Ultra – флагманское устройство для современного бизнеса

Новый бизнес-ноутбук ASUS ExpertBook Ultra – флагман коммерческой серии ASUS ExpertBook. Он предлагает невероятную производительность и новейшие функции ИИ для профессиональной работы.

Его изысканно лаконичный дизайн идеально подходит для деловой обстановки. Устройство доступно в двух вариантах отделки – в антрацитовом (Jet Fog) или светло-сером (Morn Grey) цвете. Корпус устройства из сплава магния и алюминия изготовлен на высокоточном фрезерном станке с ЧПУ, а нанокерамическое покрытие с твердостью 9H обеспечивает исключительную прочность и долговечность при минимальном весе. В результате получилось невероятно легкое (от 0,99 кг), но при этом исключительно прочное устройство, отвечающее требованиям надежности военно-промышленного стандарта армии США и высочайшим требованиям кибербезопасности. В отличие от многих других сверхлегких ноутбуков, ExpertBook Ultra не жертвует никакими преимуществами ради малого веса: он предлагает полный набор портов подключения, а аккумулятор емкостью 70 Вт·ч обеспечивает полный день продуктивной автономной работы и даже дольше.

В основе аппаратной конфигурации ExpertBook Ultra – новейший процессор Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 с нейронным процессором производительностью до 50 TOPS. Он легко справляется с многозадачной работой, задачами ИИ и требовательными приложениями для бизнеса. Система охлаждения ASUS ExpertCool Pro позволяет поддерживать TDP до 50 Вт, помогая обеспечивать стабильно высокую производительность даже при интенсивных нагрузках.

Новый ASUS ExpertBook Ultra предлагает максимальный комфорт для пользователя. Его тандемная OLED-панель с разрешением 3K и поддержкой сенсорного ввода защищена устойчивым к царапинам стеклом Corning® Gorilla® и поддерживает яркость до 1400 кд/м² при демонстрации HDR-контента. Этот дисплей гарантирует четкое и насыщенное изображение для работы или просмотра медиаконтента, а матовое покрытие обеспечивает дополнительный комфорт для глаз без отвлекающих бликов. Аудиосистема из 6 динамиков с технологией Dolby Atmos® обеспечивает чистое объемное звучание для презентаций и конференц-связи. Управление и набор текста на этом устройстве превращаются в удовольствие благодаря тачпаду с тактильным откликом и клавиатуре с эксимерным покрытием для максимального комфорта пользователя.

Безопасность данных — ключевой приоритет для ExpertBook Ultra. Технология ASUS ExpertGuardian реализует строгие принципы стандарта NIST SP 800-193 для защиты прошивки от несанкционированных изменений. Она обнаруживает атаки и автоматически восстанавливает доверенные версии и тем самым сокращает время простоя, предотвращает сбои и гарантирует высочайший уровень кибербезопасности для бизнес-процессов.

Серия ExpertBook B – бизнес-ноутбуки с высокой производительностью, интеллектуальными функциями и системой безопасности корпоративного уровня

Расширяя коммерческую серию Expert, компания ASUS представляет новое поколение бизнес-устройств, которые сочетают в себе высокую производительность, технологии ИИ и высочайшую надежность, чтобы соответствовать быстро меняющимся требованиям современной бизнес-среды. Разработанные для коммерческих организаций любого размера и из разных сфер бизнеса, эти новейшие устройства популярной серии Expert обеспечивают расширенные возможности ИИ, корпоративный уровень безопасности и высочайшую прочность.

Серия Expert P включает ноутбуки ExpertBook P3 G2 с процессором AMD Ryzen™ 7 260 и ExpertBook P5 G2 на базе процессора AMD Ryzen AI 9 HX 470 или Intel Core Ultra 7 Series 3 для продуктивной работы с применением технологий ИИ, а также новый настольный компьютер ExpertCenter P700 формата Mini Tower — PM700MG, оснащенный процессором AMD Ryzen AI 7 445, и настольный компьютер компактного форм-фактора P700 SFF объемом 8,6 литров с процессором AMD Ryzen AI 300-й серии.

Разработанные для профессиональной высокопроизводительной работы как в офисе, так и в удаленной среде, эти Copilot+ ПК на базе новейших платформ Intel Core Ultra или AMD Ryzen AI предлагают великолепную многозадачность и скорость выполнения задач с использованием ИИ. Они сочетают в себе высокую вычислительную производительность с передовыми графическими возможностями, высокоскоростными хранилищами данных и широким набором портов подключения, предлагая гибкие решения для самых разных рабочих задач. Будь то обработка больших объемов данных, создание медиаконтента или сложные симуляции, портативные ноутбуки и настольные компьютеры серии P обеспечивают адаптивную производительность и непрерывность бизнес-процессов.

Серия ExpertBook B — это бизнес-ноутбуки с возможностью гибкого выбора аппаратных конфигураций, разработанные для предприятий, которые придают первостепенное значение безопасности, надежности и эффективности использования ИИ. Ноутбук ExpertBook B5 G2 оснащен процессором Intel Core Ultra 7 Series 3, а модель ExpertBook B3 G2 — процессором Intel Core Ultra 7 Series 3 или AMD Ryzen AI. Эти устройства оснащены системой безопасности корпоративного уровня ASUS ExpertGuardian, которая защищает конфиденциальные коммерческие данные с помощью двойной микросхемы ПЗУ BIOS, датчика вскрытия корпуса и биометрической аутентификации (опция). Ноутбуки серии B проходят испытания на соответствие военно-промышленному стандарту надежности MIL-STD-810H, что гарантирует их долговечность даже в неблагоприятных условиях. Они отлично подходят для корпоративного развертывания, частых транспортировок и интенсивной эксплуатации. Обладая высокой производительностью ИИ и интеллектуальными возможностями администрирования, бизнес-устройства серии B помогают существенно повысить продуктивность работы и защитить целостность данных.

Технология ASUS MyExpert – набор инструментов ИИ для продуктивной работы

ASUS MyExpert — комплексный набор инструментов ИИ для повышения продуктивности повседневной работы в различных бизнес-сценариях. В одном интуитивно понятном интерфейсе доступны пять интеллектуальных функций: чат AI Chat, портал Knowledge Hub, продвинутые рабочие инструменты, включая AI Writer и Mail Master, функции ASUS AI ExpertMeet для онлайн-конференций и File Search для удобного поиска документов. Все эти функции гарантируют надежную защиту данных как при локальном использовании ИИ, так и в облачных средах.