iPhone birbaşa Starlink-ə qoşula bilər: Apple və SpaceX iPhone 18 Pro üçün peyk interneti hazırlayır

WCCF-in The Information-a istinadən verdiyi məlumata görə, Apple SpaceX ilə danışıqlar aparır və Starlink peyk şəbəkəsini iPhone 18 Pro modellərində birbaşa mobil rabitə (Direct-to-Cell) üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Ən maraqlı məqam isə budur ki, texnologiya heç bir əlavə avadanlıq tələb etməyəcək — smartfon peyklərə adi mobil baza stansiyası kimi qoşula biləcək.
Mənbələrin bildirdiyinə görə, istifadəçi üçün proses maksimum sadə olacaq: antenna, xüsusi modem və ya aksesuarlar olmadan iPhone birbaşa aşağı Yer orbitindəki Starlink peykləri ilə əlaqə yaradacaq. Danışıqların gedişi ilə bağlı hələlik rəsmi təsdiq yoxdur.
Hazırda Apple fövqəladə hallarda işləyən “Emergency SOS” funksiyası üçün Globalstar ilə əməkdaşlıq edir. Lakin insayderlərin məlumatına görə, tərəflər arasında münasibətlər soyumaqdadır. Apple bu şirkətə təxminən 2 milyard dollar sərmayə qoysa da, Globalstar Starlink-in sürətlə güclənməsi fonunda biznesini 10 milyard dollara satmağı belə nəzərdən keçirir.
Apple-ın əsas hədəfi isə daha iddialıdır: 2026–2027-ci illərdə istifadəçilərə tam funksional peyk əsaslı 5G interneti və mesajlaşma imkanı təqdim etmək — hətta mobil şəbəkənin ümumiyyətlə olmadığı ərazilərdə belə.
Layihənin texnoloji əsası Starlink-in ikinci nəsil (Gen2) peykləri olacaq. SpaceX artıq ABŞ-ın Federal Rabitə Komissiyasından (FCC) 15 000 belə peykin istismarı üçün icazə alıb. Bu peyklər əvvəlki nəsillə müqayisədə 20 dəfə daha yüksək ötürmə qabiliyyətinə malikdir və smartfonlarla birbaşa əlaqə qura bilir.
Bundan əlavə, Apple xüsusi API təqdim etməyi planlaşdırır. Bu, üçüncü tərəf tərtibatçılara peyk rabitəsi funksiyalarını birbaşa öz tətbiqlərinə inteqrasiya etməyə imkan verəcək — məsələn, messencerlər, naviqasiya və ya təhlükəsizlik servisləri üçün.
Əgər planlar reallaşsa, iPhone 18 Pro mobil rabitə anlayışını kökündən dəyişən ilk kütləvi smartfonlardan biri ola bilər.