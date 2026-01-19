Honor Magic 8 RSR Porsche Design — стильный и мощный флагман

Кроме ультратонкого смартфона Magic 8 Pro Air компания Honor на презентации в Китае представила модель Magic 8 RSR Porsche Design. Задняя панель смартфона выполнена из микрокристаллической нанокерамики с твердостью 8,5 по шкале Мооса и зеркальной полировкой класса A0. Honor называет этот материал «единственной настоящей керамикой на рынке». Дизайн блока камер имитирует матричные фары Porsche.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design получил 6,71-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 1,5K (2808 х 1256 пикселей), динамической частотой обновления 1-120 Hz, ШИМ-частотой 4320 Hz, максимальной яркостью1800 нит и пиковой 6000 нит. Для защиты дисплея используется стекло Giant Rhino Glass.

Смартфон построен на базе 3-нм процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, за графику отвечает ускоритель Adreno 840. Конфигурации памяти две: 16/512 Gb и 24 Gb/1 Tb. В набор основной камеры входит три датчика: главный на 50 Мп (1/1,3″, f/1,6, PDAF, OIS), широкоугольный объектив на 50 Мп (1/2,0″, угол захвата 122 градуса) и перископический модуль на 200 Мп (1/1,4″, f/2,6, оптический зум 3.7х). Фронтальная камера разрешением 50 Мп (f/2.0). Обработкой фотографий занимается фирменный ИИ AiMAGE. Также для фотоэнтузиастов Honor выпустила специальный фотокомплект для Magic 8 RSR с 200-мм объективом 2,35X.

Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7200 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и 80 Вт по воздуху. Смартфон поддерживает 5G, спутниковую связь, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и GPS. Есть 2 x nanoSIM, порт USB Type-C 3.2 Gen1, стереодинамики, высокая защита IP68/IP69K и 3D-ультразвуковой сканер отпечатков, встроенный в экран. Габариты составляют 161,15 x 75 x 8,45 мм, вес – 239 гр. Аппарат работает под управлением Android 16 с интерфейсом Magic UI 10.

Цены на Honor Magic 8 RSR Porsche Design: 16/512 Gb — $1149, 24 Gb/1 Tb — $1291. Старт продаж ожидается 23 января. Покупателям предложат две расцветки корпуса: сланцево-серую и светло-фиолетовую Moonstone.