Honor Magic 8 Pro Air təqdim edildi: qələmdən nazik, Galaxy S25 Ultra-dan güclü

Honor rəsmi olaraq yeni nazik və kompakt flaqman smartfonu — Honor Magic 8 Pro Air modelini təqdim edib. Korpusun qalınlığı cəmi 6,1 mm təşkil edir. Bu göstərici ilə o, iPhone Air və Samsung Galaxy S25 Edge-dən bir qədər qalındır, lakin fərq cəmi bir neçə millimetrdir. Bununla belə, smartfon 5500 mA·s tutumlu silikon-karbon batareya ilə təchiz olunub ki, bu da Galaxy S25 Ultra və iPhone 17 Pro Max-dan daha böyükdür.
Smartfonun sürətli şarj imkanları da flaqman səviyyəsindədir: 80 Vt naqil ilə, 50 Vt isə naqilsiz.
Bu ölçüdə smartfon üçün iri batareya Honor Magic 8 Pro Air-in əsas üstünlüklərindən biridir, lakin təkcə bununla bitmir. Yenilik MediaTek Dimensity 9500 adlı ən yeni flaqman prosessor üzərində qurulub və performans baxımından əvvəlki nəsil flaqmanları, o cümlədən Galaxy S25 Ultra-nı geridə qoyur.
Ekranın diaqonalı 6,31 düym, icazəsi 1,5K, yenilənmə tezliyi 120 Hz-dir. Maksimal parlaqlıq 6000 nit səviyyəsinə çatır. Displey gözləri yormur — PWM tezliyi 4320 Hz təşkil edir və titrəmə yoxdur.
Kamera sistemi üç moduldan ibarətdir:
-
50 MP əsas kamera
-
50 MP ultra-geniş bucaqlı kamera
-
64 MP periskop teleobyektiv (3,2x optik ZOOM)
Əsas sensor böyük ölçülüdür — 1/1,3 düym, bu da onu Honor Magic 8 Pro ilə eyni səviyyəyə çıxarır. Ön kamera da iddialıdır — 50 MP.
Smartfon IP69 standartı üzrə suya və toza qarşı tam qorunur, NFC də mövcuddur. Ölçülər: 150,5 × 71,9 × 6,1 mm, çəkisi isə cəmi 155 qramdır. Qurğu qutudan Android 16 və MagicOS 10 interfeysi ilə çıxır.
Qiymətlər:
-
12/256 GB — 717 dollar
-
12/512 GB — 760 dollar
-
16/512 GB — 803 dollar
-
16 GB / 1 TB — 860 dollar