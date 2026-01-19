spot_img
20 января, 2026
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныHonor Magic 8 Pro Air təqdim edildi: qələmdən nazik, Galaxy S25 Ultra-dan...

Honor Magic 8 Pro Air təqdim edildi: qələmdən nazik, Galaxy S25 Ultra-dan güclü

Honor rəsmi olaraq yeni nazik və kompakt flaqman smartfonu — Honor Magic 8 Pro Air modelini təqdim edib. Korpusun qalınlığı cəmi 6,1 mm təşkil edir. Bu göstərici ilə o, iPhone Air və Samsung Galaxy S25 Edge-dən bir qədər qalındır, lakin fərq cəmi bir neçə millimetrdir. Bununla belə, smartfon 5500 mA·s tutumlu silikon-karbon batareya ilə təchiz olunub ki, bu da Galaxy S25 Ultra və iPhone 17 Pro Max-dan daha böyükdür.

Smartfonun sürətli şarj imkanları da flaqman səviyyəsindədir: 80 Vt naqil ilə, 50 Vt isə naqilsiz.

Bu ölçüdə smartfon üçün iri batareya Honor Magic 8 Pro Air-in əsas üstünlüklərindən biridir, lakin təkcə bununla bitmir. Yenilik MediaTek Dimensity 9500 adlı ən yeni flaqman prosessor üzərində qurulub və performans baxımından əvvəlki nəsil flaqmanları, o cümlədən Galaxy S25 Ultra-nı geridə qoyur.

Ekranın diaqonalı 6,31 düym, icazəsi 1,5K, yenilənmə tezliyi 120 Hz-dir. Maksimal parlaqlıq 6000 nit səviyyəsinə çatır. Displey gözləri yormur — PWM tezliyi 4320 Hz təşkil edir və titrəmə yoxdur.

Kamera sistemi üç moduldan ibarətdir:

  • 50 MP əsas kamera

  • 50 MP ultra-geniş bucaqlı kamera

  • 64 MP periskop teleobyektiv (3,2x optik ZOOM)

Əsas sensor böyük ölçülüdür — 1/1,3 düym, bu da onu Honor Magic 8 Pro ilə eyni səviyyəyə çıxarır. Ön kamera da iddialıdır — 50 MP.

Smartfon IP69 standartı üzrə suya və toza qarşı tam qorunur, NFC də mövcuddur. Ölçülər: 150,5 × 71,9 × 6,1 mm, çəkisi isə cəmi 155 qramdır. Qurğu qutudan Android 16MagicOS 10 interfeysi ilə çıxır.

Qiymətlər:

  • 12/256 GB — 717 dollar

  • 12/512 GB — 760 dollar

  • 16/512 GB — 803 dollar

  • 16 GB / 1 TB — 860 dollar

Предыдущая статья
Tarixdə belə sərvət olmayıb: İlon Mask 800 milyard dollara yaxınlaşır
Следующая статья
Honor Magic 8 RSR Porsche Design — стильный и мощный флагман
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,826ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»