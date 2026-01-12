spot_img
13 января, 2026
Google Photos videoların sürətini dəyişməyə imkan verəcək

Google şirkəti Google Photos tətbiqi üçün yeni funksiyalar üzərində işləyir. Yeniliklərdən biri videoların oxutma sürətinin dəyişdirilməsi, digəri isə fotoqalereyanın vizual görünüşünün təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır.

Yaxın vaxtlarda istifadəçilər Google Photos-da video izləyərkən yuxarı sağ küncdəki üç nöqtəyə toxunaraq “Oxutma sürəti” seçimini aktiv edə biləcəklər. Bundan sonra ekranda 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x və 2x sürət variantlarının yer aldığı pəncərə açılacaq. Bu funksiya xüsusilə uzun videoların daha sürətli izlənməsi və ya detalları daha yavaş tempdə analiz etmək üçün faydalı olacaq.

Bununla yanaşı, tətbiqdə fotoların baxış rejimi də yenilənəcək. Google Photos “Fotoşəkillər” bölməsində tarixlərin gizlədilməsi imkanını təqdim edəcək. Nəticədə istifadəçilər şəkilləri tarixlərə bölünmədən, vahid və axıcı siyahı şəklində görüntüləyə biləcəklər. Bu yanaşma bir çox digər qalereya tətbiqlərində istifadə olunan rahat interfeysi xatırladır.

Yeni funksiyaların nə vaxt hamı üçün əlçatan olacağı hələlik açıqlanmayıb. Lakin görünən odur ki, Google Photos istifadəçi təcrübəsini daha çevik və rahat etmək üçün növbəti addımlarını atır.

