Google Android 17-də şəffaf interfeysə keçid edəcək

Google Android 17 əməliyyat sistemində vizual dizaynın köklü şəkildə yenilənməsi üzərində işləyir. 9to5Google nəşrinin daxili beta-versiyaya istinadən yaydığı məlumata görə, şirkət rəngli fonlardan imtina edərək, bulanıqlaşdırma effekti olan şəffaf qatlara üstünlük verəcək.
Yeni dizayn konsepsiyasına əsasən, interfeysin elementləri qismən şəffaf olacaq və istifadəçilərə fon rejimində işləyən tətbiqlərin məzmununu görməyə imkan verəcək. Dəyişikliklər bir çox sistem komponentinə toxunacaq: səs tənzimləyicisi, batareya göstəricisi, sürətli ayarlar paneli və digər idarəetmə elementləri yenilənəcək. Bununla yanaşı, aksan rəng seçimi saxlanılacaq — şəffaf elementlər istifadəçinin seçdiyi rəng palitrasına uyğunlaşdırılacaq.
Oxunaqlılığı qorumaq üçün Google əlavə bulanıqlaşdırma və tündləşdirmə mexanizmlərindən istifadə etməyi planlaşdırır. Vizual yanaşma Apple-ın iOS 26 və iPhone 17 üçün təqdim etdiyi Liquid Glass texnologiyasını xatırlatsa da, mənbələrə görə Google-un tətbiqi daha mülayim və az radikal olacaq.
Şəffaflıqla yanaşı, bildiriş sistemi də yenidən işlənəcək. Bildiriş paneli və sürətli ayarlar bir-birindən ayrılacaq: ekranın sol yuxarı küncündən aşağı sürüşdürmə bildirişləri, sağ yuxarı küncdən sürüşdürmə isə sürətli ayarları açacaq. Bu naviqasiya modeli artıq iOS-da istifadə olunur.
Yeniləmə əsasən vizual təcrübəyə fokuslanır — sistem elementlərinin əsas funksionallığında ciddi dəyişikliklər gözlənilmir. Ayrı bir istiqamət kimi oyun imkanlarının inkişafı da planlaşdırılır. Android 17-nin buraxılışı iyun ayına və ya daha sonrakı tarixə nəzərdə tutulub.