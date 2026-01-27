R.I.S.K. Company и BAKOTECH провели эксклюзивный выездной семинар «F5 Strategic Heights: Gabala Executive Retreat»

23-24 января в отеле Qafqaz Riverside Resort в Габале прошел эксклюзивный выездной семинар «F5 Strategic Heights: Gabala Executive Retreat», организаторами которого выступили ведущий поставщик мультиоблачных приложений, решений в области безопасности и автоматизации F5, True Value-Added IT-дистрибьютор BAKOTECH и ведущий системный интегратор Азербайджана R.I.S.K. Company. Гостями мероприятия стали руководители высшего звена ряда азербайджанских компаний, являющихся пользователями продуктов F5.

Обращаясь с приветственным словом к участникам мероприятия, менеджер по продуктам R.I.S.K. Company Фарид Бабаев отметил, что компания F5 является одним из ключевых партнеров R.I.S.K. Company. Плодотворное сотрудничество компаний на протяжении последних лет, в течение которых партнеры реализовали ряд масштабных проектов для компаний финансового, государственного и телекоммуникационного секторов Азербайджана. Статус Gold Partner в рамках партнерской программы F5 UNITY+ Value Added Reseller, которого была удостоена R.I.S.K. Company, является лучшей оценкой столь успешного взаимодействия и служит дополнительным стимулом в вопросах продвижения решений F5 на локальном рынке. Кроме того, данный уровень партнерства указывает на высокую квалификацию специалистов R.I.S.K. Company, способных оказать помощь заказчикам в проектах по цифровой трансформации любой сложности.

Официальную часть мероприятия продолжили выступления регионального менеджера BAKOTECH Шахмира Овсатова на тему «F5: Трансформация безопасной доставки приложений» и инженера по продажам BAKOTECH Кямрана Абдуллаева, который предоставил гостям возможность познакомиться с полным портфолио экосистемы F5.

В неформальной обстановке в Габале обсуждалось, как F5 трансформирует безопасную доставку приложений для обеспечения устойчивости бизнеса, масштабируемости и долгосрочного роста. Программа семинара включала:

знакомство со взглядом руководителей высшего звена на эволюцию безопасной доставки приложений;

получение целостного представления об экосистеме F5 и ее влиянии на бизнес;

обсуждение решений F5 с коллегами, принимающими решения.

Организованное в одном из живописных мест Азербайджана мероприятие способствовало обсуждению общих концепций безопасности, а также открытому и плодотворному диалогу руководителей высшего звена с представителями дистрибьютора и интегратора, сочетая в себе дискуссии высокого уровня, общение с коллегами и первоклассный отдых.