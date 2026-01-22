spot_img
22 января, 2026
spot_img
ДомойТелекомСобытияExpressbank оцифровал размещение депозитов с помощью «SİMA İmza»

Expressbank оцифровал размещение депозитов с помощью «SİMA İmza»

Expressbank

Началось сотрудничество между цифровой подписью нового поколения SİMA и Expressbank.

Теперь в Expressbank можно размещать депозиты в цифровом формате с использованием «SİMA İmza». Создав аккаунт в мобильном приложении «Express24», пользователи могут подписывать договоры через «SİMA İmza» и размещать свои вклады, без посещения банка. При пользовании услугой не требуется никаких бумажных документов. В настоящее время также ведутся работы по цифровизации других банковских операций.

Необходимо отметить, что цифровая подпись SİMA была разработана ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding. «SİMA İmza» снижает зависимость граждан от сервисных центров и помогает организациям сокращать нагрузку и затраты. Цифровая подпись нового поколения, доступная через мобильное приложение, предоставляется пользователям бесплатно.

Более подробную информацию можно получить на сайте sima.az или по телефону контакт-центра «157».

Предыдущая статья
Adobe Acrobat преобразовывает PDF-файлы в подкасты и презентации с помощью ИИ
Следующая статья
“SİMA İmza” ilə “Expressbank”da depozit yerləşdirilməsi rəqəmsallaşdı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,826ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»