Expressbank оцифровал размещение депозитов с помощью «SİMA İmza»

Началось сотрудничество между цифровой подписью нового поколения SİMA и Expressbank.

Теперь в Expressbank можно размещать депозиты в цифровом формате с использованием «SİMA İmza». Создав аккаунт в мобильном приложении «Express24», пользователи могут подписывать договоры через «SİMA İmza» и размещать свои вклады, без посещения банка. При пользовании услугой не требуется никаких бумажных документов. В настоящее время также ведутся работы по цифровизации других банковских операций.

Необходимо отметить, что цифровая подпись SİMA была разработана ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding. «SİMA İmza» снижает зависимость граждан от сервисных центров и помогает организациям сокращать нагрузку и затраты. Цифровая подпись нового поколения, доступная через мобильное приложение, предоставляется пользователям бесплатно.

Более подробную информацию можно получить на сайте sima.az или по телефону контакт-центра «157».