13 января, 2026
Azercell представляет подписку «Premium» для сервиса «SMSRadar»

Azercell представляет подписку «Premium» для сервиса «SMSRadar»

Мобильный оператор запустил подписку «Premium» для сервиса «SMSRadar», предназначенного для автовладельцев. Новая подписка предоставляет водителям быстрый и удобный доступ к более подробной информации о своем автомобиле в рамках одного сервиса.

«SMSRadar Premium» позволяет пользователям отслеживать информацию о регистрации автомобиля и страховке, контролировать штрафы и действующие ограничения на водительские права. Кроме того, сервис предоставляет доступ к бесплатным пробным экзаменам и разделу «Вопросы и ответы».

Для подключения к сервису абоненты могут отправить SMS со словом «P» на короткий номер 5666. Ежемесячная плата за подписку «Premium» составляет 1 манат.

Приложение «SMSRadar» доступно на платформах Google Play Store и Apple App Store.

