Apple daha uzaq məsafəli yeni AirTag 2-ni təqdim etdi

Apple əşyaların izlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş AirTag trekerinin ikinci nəslini rəsmi olaraq təqdim edib. Yenilənmiş model daha geniş axtarış məsafəsi, dəqiqləşdirilmiş mövqe təyini və daha güclü dinamik əldə edib. Bu da açarların, çantaların və baqajın tapılmasını — hətta çətin şəraitdə belə — xeyli asanlaşdırır.
Əsas yenilik ikinci nəsil Ultra Wideband (UWB) çipidir. Bu çip iPhone 17 seriyasında və yeni Apple Watch modellərində də istifadə olunur. Onun sayəsində dəqiq axtarış məsafəsi əvvəlki AirTag ilə müqayisədə təxminən 50% artırılıb və daha təkmil Bluetooth modulu ilə tamamlanıb. Precision Finding funksiyası artıq Apple Watch Series 9 və daha yeni modellərdə, həmçinin Watch Ultra 2-də dəstəklənir.
Apple səs hissəsini də yeniləyib: yeni AirTag 50% daha ucadan səslənir, siqnal isə demək olar ki, iki dəfə daha uzaqdan eşidilir. Yeni səs tonu ilə birlikdə bu, əşyaları divanın altında, bel çantasında və ya avtomobil oturacaqları arasında tapmağı xeyli rahatlaşdırır.
Şirkət “Find My” ekosisteminə və obyektin yerinin paylaşılması funksiyasına da xüsusi diqqət yetirib. İstifadəçilər AirTag-in yerləşdiyi mövqeyi müvəqqəti olaraq üçüncü tərəflərlə, məsələn, aviaşirkətlərlə paylaşa bilirlər. Apple artıq 50-dən çox aviaşirkət ilə əməkdaşlıq edir ki, bu da itən baqajların sayını ciddi şəkildə azaltmağa kömək edir.
Yeni AirTag 2 əvvəlki qiymətini saxlayıb: bir ədəd üçün 29 dollar, dörd dəst üçün isə 99 dollar.