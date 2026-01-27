Apple 13 il əvvəl buraxdığı iPhone modellərinə gözlənilməz yeniləmə etdi — cihazların ömrü 2027-ci ilə qədər uzadıldı

Apple şirkəti artıq köhnəlmiş hesab edilən, lakin hələ də istifadə olunan iPhone 5s və iPhone 6 smartfonları üçün gözlənilmədən iOS 12.5.8 yeniləməsini yayımlayıb. Sözügedən modellər 12-ci iOS versiyasında “ilişib qalan” digər cihazlarla birlikdə yenilənib.
Yeniləmə istifadəçilərə əlavə funksiyalar təqdim etmir. Lakin o, kritik əhəmiyyət daşıyır: iOS 12.5.8 Apple-ın əsas xidmətlərinin düzgün işləməsi üçün zəruri olan təhlükəsizlik sertifikatlarının müddətini uzadır. Məhz bu sertifikatlar iMessage, FaceTime və digər fundamental Apple xidmətlərinin fəaliyyətini təmin edir.
Məlumata görə, yenilənmiş təhlükəsizlik sertifikatlarının qüvvədə olma müddəti 2027-ci ilin yanvar ayınadək uzadılıb. Bu isə o deməkdir ki, 13 il əvvəl təqdim edilmiş iPhone modelləri daha bir neçə il problemsiz şəkildə istifadə oluna biləcək.