Android 17-də bildirişlər iOS-dakı kimi ayrı panelə bölünəcək

Şəbəkədə Android 17-nin demək olar ki, final versiyasına aid yenilənmiş bildiriş paneli ortaya çıxıb. Mystic Leaks Telegram kanalının məlumatına görə, Google uzun illərdir iOS-da mövcud olan interfeys xüsusiyyətini nəhayət ki, Android-ə gətirir — bildirişlər və sürətli ayarlar ayrı panellərə bölünür.
Məlumata əsasən, parametrlərdə bildiriş mərkəzinin görünüş stilini seçmək imkanı olacaq.
-
Birləşdirilmiş rejim — hazırkı klassik “pərdə”,
-
Ayrı rejim — yeni format: sol yuxarı küncdən sürüşdürmə bildirişləri, sağ yuxarı küncdən isə sürətli ayarları açacaq.
Böyük ekranlı smartfonlarda, o cümlədən qatlanan modellərdə, Google yalnız ayrı rejimi saxlayacaq. Klassik, birləşdirilmiş “pərdə” isə yalnız xarici ekran üçün əlçatan olacaq.
Sürətli ayarlar paneli də xırda, amma vacib yeniliklər alır. Parlaqlıq sürgüsünün altına səs tənzimləyicisi əlavə olunur, onun yanında isə bütün səs parametrlərinə keçid düyməsi yerləşir. Yuxarı hissədə mini-saat, operator məlumatı, ayar vidjetlərini redaktə etmək, sistem parametrlərini açmaq və enerji idarəetməsi üçün düymələr görünəcək. Bundan əlavə, Wi-Fi və mobil data üçün ayrıca açarlar geri qayıdır.
Bildiriş panelinin dizaynı isə vizual olaraq iOS-a daha da yaxınlaşıb: yuxarıda iri saat, tarix və status ikonları isə künclərdə səliqəli “həb” formalı bloklarda yerləşdirilib. Bununla belə, bildirişlərin siyahısı funksional baxımdan dəyişməz qalacaq.
Mystic Leaks bildirir ki, Google məhz bu dizaynı Android 17 üçün əsas variant kimi hazırlayır. Əməliyyat sisteminin 2026-cı ilin ilk yarısında təqdim ediləcəyi gözlənilir.