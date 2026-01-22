Amazon-un qurucusu Starlink-ə daha sürətli alternativ təqdim etdi

Jeff Bezos-a məxsus Blue Origin şirkəti korporativ sektor və dövlət qurumları üçün nəzərdə tutulan TeraWave adlı yeni peyk şəbəkəsini elan edib. Layihə 6 Tbit/s-ə qədər simmetrik məlumat ötürmə sürəti və dünyanın istənilən nöqtəsində — hətta fiber-optik xətlərin çəkilməsi baha və ya texniki baxımdan mümkün olmayan bölgələrdə belə — sabit əlaqə vəd edir.
TeraWave-in əsasını çoxoribtalı arxitektura təşkil edir: aşağı Yer orbitində (LEO) 5280 peyk, orta orbitdə (MEO) isə əlavə 128 aparat yerləşdiriləcək. LEO-peyklər radiofrekans kanalları vasitəsilə son istifadəçilər üçün 144 Gbit/s-ə qədər sürət təmin edəcək. MEO-aparatlar isə yerüstü lazer qovşaqları üzərindən 6 Tbit/s-ə qədər ötürmə qabiliyyətinə malik optik əlaqələrə cavabdeh olacaq.
Şəbəkə data mərkəzləri, iri şirkətlər və dövlət strukturları üçün hazırlanıb. Bu seqment üçün yüksək ötürmə qabiliyyəti, yükləmə və endirmədə simmetrik sürətlər, ehtiyatlama (redundancy) və sürətli miqyaslama həlledici əhəmiyyət daşıyır. TeraWave terminalları mövcud infrastrukturla tez inteqrasiya olunaraq əlavə dayanıqlıq səviyyəsi və alternativ məlumat marşrutları yaradacaq.
Peyk qruplaşmasının 2027-ci ilin dördüncü rübündə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Starlink-dən fərqli olaraq, Blue Origin-in bu layihəsi kütləvi istifadəçini hədəfləmir və istehlakçı seqmentində birbaşa rəqabətə girmir. Şirkət korporativ səviyyəli, yüksək məhsuldarlıqlı kosmik internetə fokuslanır.