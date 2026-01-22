Приложение Xbox стало доступно на Arm-компьютерах с Windows 11

Компания Microsoft объявила о доступности приложения Xbox на компьютерах под управлением Windows 11 на архитектуре Arm. Благодаря этому обновлению владельцы соответствующих устройств получат доступ к значительной части каталога подписки Game Pass. В частности, Microsoft заявляет о возможности запуска более 85% каталога, а в случае неподдерживаемых проектов рекомендует воспользоваться облачным сервисом Xbox Cloud Gaming.

Отмечается, что инструмент Prism, позволяющий запускать приложения x86-64 на Arm, теперь поддерживает расширения AVX и AVX2, что улучшило совместимость. Также заявлена поддержка Epic Anti-Cheat, что позволяет играть в такие проекты, как Fortnite и Gears of War: Reloaded.

Это решение продолжает стратегию компании по расширению экосистемы Xbox за пределы традиционных консолей, делая игровой сервис доступным на более широком спектре устройств под управлением Windows.

Сейчас компьютеры на базе архитектуры Arm основаны на не самых мощных SoC Snapdragon X первого поколения. Ожидается, что в ближайшее время выйдут намного более мощные Snapdragon X2 и Arm-чипы с мощной графикой Nvidia N1/N1X.