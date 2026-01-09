2026-cı ilin payızında hansı yeni emojilər təqdim olunacaq?

Unicode Consortium payız aylarında təsdiqlənməsi planlaşdırılan yeni emoji dəstini dərc edib. Emojipedia ilə paylaşılan 19 yeni emoji hələlik qaralama (draft) mərhələsindədir. Bu səbəbdən onların rəsmi status alması bir qədər vaxt aparacaq.
Gözləntilərə görə, rəsmi təsdiqin sentyabr ayında verilməsi gözlənilir. Apple isə yeni emojiləri iPhone-lara sonrakı proqram yeniləmələrindən biri ilə əlavə edəcək.
Yeni emoji dalğasında artıq indidən bir favorit seçilib: duzlu xıyar. Siyahıda eləcə də yanan meteorit, həşərat tutmaq üçün tor, silgi, sola və sağa işarə edən baş barmaq jestləri də yer alıb. Bundan başqa, 10 yeni dəri tonu variantı da əlavə olunacaq.
Qeyd etmək vacibdir ki, Emojipedia tərəfindən paylaşılan təsvirlər son versiya deyil və bir zaman sonra dəyişə bilər. Üstəlik, Apple öz dizaynlarını hazırlayacaq — Google və digər platformalar da eyni yolu izləyəcək.