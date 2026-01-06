spot_img
6 января, 2026
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоны2026-cı ilin ən ucuz iPhone-u yoldadır: Apple iPhone 17e-nin istehsalına başlayır

2026-cı ilin ən ucuz iPhone-u yoldadır: Apple iPhone 17e-nin istehsalına başlayır

Apple2026-cı ildə təqdim edəcəyi ilk smartfonu məhz büdcə seqmentinə aid iPhone 17e modeli ilə açmağı planlaşdırır. İnsayder Wisdom Pikachu-nun məlumatına görə, cihazın kütləvi istehsalı CES sərgisindən dərhal sonra — 9 yanvardan etibarən başlanacaq.

İlkin məlumatlara əsasən, iPhone 17e dizayn baxımından iPhone 16e-dən demək olar ki, fərqlənməyəcək, lakin ön paneldə mühüm dəyişiklik var: smartfon Dynamic Island çıxıntısına malik 6,1 düymlük OLED ekran alacaq. Aparat platformasının əsasını Apple A19 çipinin sadələşdirilmiş versiyası təşkil edəcək — bu yanaşma əvvəlki nəsildə iPhone 16e və Apple A18 nümunəsində tətbiq olunmuşdu.

Bundan əlavə, iPhone 17e-nin Apple-ın öz istehsalı olan 5G C1 modemini əldə edəcəyi gözlənilir. Qiymət siyasətində ciddi dəyişiklik proqnozlaşdırılmır: modelin təxminən 600 dollar səviyyəsində qalacağı bildirilir. Lakin xoş sürpriz də var — baza yaddaş həcmi 256 GB-a qədər artırıla bilər.

Qeyd edək ki, Wisdom Pikachu daha əvvəl Xiaomi 13 Ultra-nın 2023-cü ilin aprelində təqdim olunacağını, eləcə də həmin tədbirdə Xiaomi Pad 6 planşetlərinin nümayiş etdiriləcəyini dəqiq proqnozlaşdırmışdı. Bu da məlumatın etibarlılığını artırır.

Предыдущая статья
Samsung qeyri-adi 140 düymlük qatlanan televizorunu nümayiş etdirdi — yan panellər ekrandan “kənara çıxır”
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,831ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»