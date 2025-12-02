YouTube Recap istifadəyə verildi — sevimli kanallarınız və zövqləriniz bir yerdə

YouTube Recap adlı yeni illik hesabatını təqdim edib — bu funksiya il ərzində platformada necə vaxt keçirdiyinizi rəngarəng və əyləncəli şəkildə göstərir. Recap sizin izləmə vərdişlərinizi araşdırır və maraqlarınızın il boyu necə dəyişdiyini xüsusi kartlar şəklində təqdim edir.
Xidmətdə 12-yə qədər fərdi kart olur:
- ən çox izlədiyiniz kanallar;
- il ərzində üstünlük verdiyiniz mövzular;
- zövqlərinizdəki dəyişikliklərin qısa xülasəsi.
YouTube sizi tamamilə fərdi bir “şəxsiyyət tipinə” də ayırır, yəni izləmə tərzinə əsaslanaraq sizə “Adventurer”, “Skill Builder” və “Creative Spirit” kimi fərdi şəxsiyyət profilləri də təqdim edir. Məsələn, çox macəra dolu, məlumatlandırıcı və ya əyləncəli videolar izləyirsinizsə, sizə “Adventurer” kimi bir tip təyin edilə bilər.
Bundan başqa, ayrıca musiqi statistikası da təqdim olunur — o, YouTube Music-in öz Recap bəndi ilə işləyir və ayrıca göstərilir.
Funksiya artıq ABŞ-da istifadəyə verilib və bir həftə ərzində digər ölkələrdə də aktiv olacaq. Recap həm mobil cihazlarda, həm də kompüterdə açmaq mümkün olacaq. İstifadəçilər yeni funksiyanı YouTube-un ana səhifəsindəki xüsusi bölmədən və ya “You” düyməsindən asanlıqla tapa biləcəklər.