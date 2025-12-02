spot_img
Xiaomi ucuz qiymətə Dyson PencilVac-ın analoqunu təqdim etdi

Xiaomi ucuz qiymətə Dyson PencilVac-ın analoqunu təqdim etdi

Xiaomi-nin məişət texnikası xəttinə yeni əl tipli tozsoran — Mijia Lightweight Vacuum əlavə olunub. Qurğu ultra-kompakt Dyson PencilVac-ı xatırladır, amma qiyməti ondan 10 dəfədən də ucuzdur.

Cihazın əsas üstünlüyü ölçüləridir: çəkisi cəmi 860 qramdır. Buna baxmayaraq, içərisində dəqiqədə 110 000 dövr edən yüksək sürətli motor quraşdırılıb — bu motor 22 000 Pa sorucu güc və 50 aerovat effektivlik təqdim edir.

Komplektdə iki dəyişdirilə bilən başlıq var. Onlar sayəsində həm döşəmələri, həm də klaviaturaları, mebelləri və çətinliklə əl çatılan yerləri təmizləmək mümkündür. İçəridə ən xırda toz hissəciklərini belə tutan beşpilləli filtrasiya sistemi istifadə olunur. Kiçik toz konteynerinin həcmi 200 ml-dir.

Daxili batareya minimum güc rejimində 40 dəqiqəyə qədər işləyir, maksimumda isə təxminən 10 dəqiqəyə bitir. Cihaz USB Type-C portu vasitəsilə şarj olunur.

Yeni modelin qiyməti cəmi 359 yuan, yəni təxminən 50 dollar təşkil edir.

