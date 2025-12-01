Visa заключила партнерство с Aquanow для ускорения и оптимизации расчетов на базе стейблкоинов

Visa, мировой лидер индустрии цифровых платежей, объявила о расширении возможностей расчетов на базе стейблкоинов в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA). Это стало возможным благодаря партнерству с Aquanow — глобальной платформой цифровых активов, специализирующейся на решениях в области ликвидности и инфраструктуры.

Интеграция инфраструктуры цифровых активов Aquanow с передовыми технологиями Visa позволит сети эмитентов и эквайеров Visa проводить расчеты с использованием поддерживаемых стейблкоинов, таких как USDC, снижая затраты, операционные сложности и время расчетов.

«Используя потенциал стейблкоинов и комбинируя его с нашими надежными глобальными технологиями, мы даем финансовым учреждениям в регионе CEMEA возможность проводить расчеты быстрее и проще, — отметил Годфри Салливан, руководитель отдела продуктов и решений в регионе CEMEA, Visa. — Наше партнерство с Aquanow — еще один важный шаг к модернизации платежной инфраструктуры: оно снижает зависимость от традиционных схем со множеством посредников и помогает финансовым институтам подготовиться к будущему движения денег».

На фоне растущего спроса со стороны финансовых учреждений на быстрые и доступные трансграничные переводы Visa использует стейблкоины, чтобы цифровизировать бэкэнд денежных потоков и обеспечивать непрерывность расчетов круглый год. В 2023 году Visa стала одной из первых крупных платежных сетей, начавших расчеты в стейблкоинах: в пилотном проекте компания дала клиентам возможность выполнять свои обязательства в USDC. Сейчас месячный объем транзакций достиг годового эквивалента в 2,5 млрд долларов.