1 декабря, 2025
Visa заключила партнерство с Aquanow для ускорения и оптимизации расчетов на базе стейблкоинов

Visa

Visa, мировой лидер индустрии цифровых платежей, объявила о расширении возможностей расчетов на базе стейблкоинов в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA). Это стало возможным благодаря партнерству с Aquanow — глобальной платформой цифровых активов, специализирующейся на решениях в области ликвидности и инфраструктуры.

Интеграция инфраструктуры цифровых активов Aquanow с передовыми технологиями Visa позволит сети эмитентов и эквайеров Visa проводить расчеты с использованием поддерживаемых стейблкоинов, таких как USDC, снижая затраты, операционные сложности и время расчетов.

«Используя потенциал стейблкоинов и комбинируя его с нашими надежными глобальными технологиями, мы даем финансовым учреждениям в регионе CEMEA возможность проводить расчеты быстрее и проще, — отметил Годфри Салливан, руководитель отдела продуктов и решений в регионе CEMEA, Visa. — Наше партнерство с Aquanow — еще один важный шаг к модернизации платежной инфраструктуры: оно снижает зависимость от традиционных схем со множеством посредников и помогает финансовым институтам  подготовиться к будущему движения денег».

На фоне растущего спроса со стороны финансовых учреждений на быстрые и доступные трансграничные переводы Visa использует стейблкоины, чтобы цифровизировать бэкэнд денежных потоков и обеспечивать непрерывность расчетов круглый год. В 2023 году Visa стала одной из первых крупных платежных сетей, начавших расчеты в стейблкоинах: в пилотном проекте компания дала клиентам возможность выполнять свои обязательства в USDC. Сейчас месячный объем транзакций достиг годового эквивалента в 2,5 млрд долларов.

Фил Шэм, генеральный директор Aquanow, подчеркнул: «Надежная глобальная сеть Visa уже давно обеспечивает безопасные и эффективные денежные переводы. Вместе Visa и Aquanow открывают новые возможности для участия финансовых учреждений в цифровой экономике, используя технологию стейблкоинов для расчетов с той же скоростью и прозрачностью, что и в интернете».

