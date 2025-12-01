В OpenAI назвали самые популярные способы использования ChatGPT

Компания OpenAI поделилась статистикой использования ChatGPT за три года, с момента его представления. Чат-бот, запущенный как «research preview», за это время превратился в глобальный продукт.

По данным OpenAI, сейчас ChatGPT обрабатывает примерно 29 тыс. сообщений в секунду, а еженедельно к нему обращаются около 800 млн. активных пользователей. Три четверти всех диалогов связаны с практическими советами, поиском информации и текстовыми запросами. Загрузка собственных изображений оказалась более востребована их генерации: пользователи чаще дорабатывают свои материалы, чем создают новые. В число шести самых популярных запросов вошли:

загрузка изображений;

поиск в интернете;

использование «рассуждающих» ИИ-моделей;

генерация картинок;

анализ данных;

голосовой ввод.

В OpenAI считают, что ChatGPT для многих пользователей стал привычным инструментом наподобие поисковика, которым пользуются для планирования поездок, бытовых подсказок и повседневных задач. По прогнозам компании, в будущем сценарии использования чат-бота могут измениться, особенно после запуска инструмента для поиска и выбора товаров.