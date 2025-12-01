spot_img
1 декабря, 2025
spot_img
ДомойAI / MLВ OpenAI назвали самые популярные способы использования ChatGPT

В OpenAI назвали самые популярные способы использования ChatGPT

ChatGPT

Компания OpenAI поделилась статистикой использования ChatGPT за три года, с момента его представления. Чат-бот, запущенный как «research preview», за это время превратился в глобальный продукт.

По данным OpenAI, сейчас ChatGPT обрабатывает примерно 29 тыс. сообщений в секунду, а еженедельно к нему обращаются около 800 млн. активных пользователей. Три четверти всех диалогов связаны с практическими советами, поиском информации и текстовыми запросами. Загрузка собственных изображений оказалась более востребована их генерации: пользователи чаще дорабатывают свои материалы, чем создают новые. В число шести самых популярных запросов вошли:

  • загрузка изображений;
  • поиск в интернете;
  • использование «рассуждающих» ИИ-моделей;
  • генерация картинок;
  • анализ данных;
  • голосовой ввод.

В OpenAI считают, что ChatGPT для многих пользователей стал привычным инструментом наподобие поисковика, которым пользуются для планирования поездок, бытовых подсказок и повседневных задач. По прогнозам компании, в будущем сценарии использования чат-бота могут измениться, особенно после запуска инструмента для поиска и выбора товаров.

Предыдущая статья
Visa заключила партнерство с Aquanow для ускорения и оптимизации расчетов на базе стейблкоинов
Следующая статья
Павел Дуров запустил децентрализованную ИИ-сеть Cocoon
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,846ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»