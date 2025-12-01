Павел Дуров запустил децентрализованную ИИ-сеть Cocoon

Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon. Платформа обеспечивает пользователям 100% конфиденциальность при взаимодействии с ИИ. Часть функций Telegram, включая автоматический перевод сообщений, уже работает на базе Cocoon. В качестве логотипа сети разработчики выбрали яйцо, или как выразился сам Дуров: «ИИчко».

«Cocoon решает как экономические, так и конфиденциальные проблемы, связанные с традиционными поставщиками вычислений на базе ИИ», — заявил Дуров.

Для разработчиков платформа станет более доступной альтернативой сервисам централизованных провайдеров вроде Microsoft или Amazon, предоставляя доступ к вычислительным ресурсам по более низким расценкам. А владельцы видеокарт смогут зарабатывать криптовалюту TON в реальном времени, подключая свое оборудование к сети Cocoon.