spot_img
30 декабря, 2025
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовAzercell представляет обновлённое «Колесо подарков»

Azercell представляет обновлённое «Колесо подарков»

Azercell

Лидирующий мобильный оператор страны Azercell запустил кампанию «Колесо подарков» в обновлённом формате, предлагая абонентам возможность бесплатно участвовать в розыгрыше призов один раз в неделю.

В рамках кампании представлен широкий выбор подарков, включая iPhone и другие смартфоны, умные часы, модемы и различные устройства, а также минуты для разговоров и интернет-пакеты.

Принять участие в кампании могут все абоненты Azercell, номера которых открыты для входящих и исходящих звонков. Абоненты, недавно подключившиеся к сети Azercell, смогут воспользоваться возможностью вращать колесо, начиная со следующей недели после активации номера.

Для участия в кампании достаточно перейти в раздел «Выгода» в мобильном приложении Azercell и выбрать опцию «Колесо подарков».

Более подробная информация доступна по этой ссылке: Кампания «Колесо Подарков» | Azercell

Предыдущая статья
«Azercell Könüllülari» поздравили детей с Новым Годом!
Следующая статья
В лотерее «Çoox Şanslı» от «Nar» определился обладатель 10-го автомобиля
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,831ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»