В итоге взлома Spotify в сеть утекли 86 млн. песен

Крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify подвергся взлому. Хакеры получили доступ почти ко всему каталогу песен: 256 млн. строк с метаданными треков и 86 млн. аудиофайлов. Общий вес медиаданных составляет более 300 Tb.

За взломом стоит группировка Anna’s Archive. Хакеры позиционируют себя как «Робин Гуды», которые занимаются «сохранением знаний и наследия человечества», чтобы культура была общедоступной. «Конечно, в Spotify нет всей музыки мира, но это отличное начало», — написали злоумышленники.

Anna’s Archive уже выложили ссылки на скачивание всех треков. Как говорят хакеры, слиты только наиболее популярные треки. На 86 млн. утекших композиций приходится 99,6% всех прослушиваний в Spotify. Доступные для скачивания на торрентах песни выложены в формате OGG Vorbis с битрейтом 160 Кбит/c. Все треки имеют оригинальные метаданные.

Администрация сервиса уже выступила с заявлением. Согласно ему, «в ходе расследования несанкционированного доступа было установлено, что третья сторона собирала общедоступные метаданные и использовала незаконные методы для обхода DRM и получения доступа к некоторым аудиофайлам платформы». Отмечается, что компания расследует инцидент.