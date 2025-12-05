5 ключевых QA-трендов 2025–2026: как ИИ, DevOps и безопасность меняют тестирование

Рынок тестирования меняется быстрее, чем когда-либо. Скачок ИИ-технологий, рост DevSecOps, нагрузки от LLM-сервисов и переход на no—code-автоматизацию формируют новую реальность. Что нужно знать, чтобы команда оставалась эффективной и востребованной? Разбираем 5 мировых трендов, которые нельзя упускать в новом году.

1. Интеграция искусственного интеллекта

Крупнейший сдвиг за последние десятилетия: искусственный интеллект перестает быть эксперимента́льной технологией и становится обязательным элементом QA-процессов.

По прогнозу Fortune Business Insights, мировой рынок ИИ-тестирования в 2024 году оценивался примерно в $857 млн и будет расти со среднегодовым темпом 20,9% до 2032 года.

Fortune Business Insights, мировой рынок ИИ-тестирования в 2024 году оценивался примерно в $857 млн и будет расти со среднегодовым темпом 20,9% до 2032 года. Согласно отчету Gartner , к 2027 году 80% вендоров внедрят ИИ-функционал в свои инструменты.

, к 2027 году 80% вендоров внедрят ИИ-функционал в свои инструменты. По данным Capgemini , ИИ 63% инженеров используют неавторизованные ИИ-инструменты — а значит, подвергают контуры множественным рискам: утечки данных и кода, функциональные дефекты, проблемы с законом, проблемы интеллектуального права.

, ИИ 63% инженеров используют неавторизованные ИИ-инструменты — а значит, подвергают контуры множественным рискам: утечки данных и кода, функциональные дефекты, проблемы с законом, проблемы интеллектуального права. При этом компании отмечают сокращение расходов до 30% в результате

внедрения ИИ в процессы тестирования.

сокращение расходов до 30% в результате внедрения ИИ в процессы тестирования. 68% респондентов отчета World Quality Report уже прошли фазу экспериментов и активно работают с ИИ-платформами, чтобы ускорить Time-to-Market.

Почему стало трендом и где используется

Генерация тест-кейсов и сценариев

Современные ИИ-платформы вроде Testsigma, ACCELQ, BrowserStack, TestGrid и других уже позволяют получать тест-кейсы из пользовательских историй и Jira-тикетов, требований в свободном тексте, прототипов и Figma-макетов, а в продвинутых реализациях — даже из логов реальных пользовательских сессий.

Тестировщики фактически переходят от ручного написания сценариев к модели «требования → тесты», где ИИ самостоятельно формирует структуру кейса, шаги, тестовые данные и ожидаемые результаты.

Вендоры заявляют , что за счет мгновенной автогенерации можно сократить время на подготовку тестов до 80%, а значит — существенно ускорить регрессы и повысить плотность покрытия.

ИИ-ассистенты для тестировщиков

Помогают инженерам анализировать дефекты, формулировать баг-репорты, писать тесты — включая автотесты на популярных фреймворках. По данным SmartDev (одной из топ-100 быстрорастущих компаний мира), использование их ИИ-ассистента позволяет сократить время тестирования до 50%, причем качество останется на прежнем уровне.

Однако не все профессионалы в отрасли смотрят на эту эволюцию одинаково оптимистично.

«Эти агенты часто действуют без полного контекста системы, которым обладаем мы, люди, и обеспечить их этим контекстом крайне сложно. Сейчас мы можем дать им лишь отдельные части пазла, но всем известно, что настоящая ценность возникает из человеческих взаимодействий внутри команды, где эти части соединяются.

<…> В лучшем случае такие агенты — как энергичные джуниоры: способные, быстрые и любознательные. Они могут служить указателями, сигнализирующими: “посмотри сюда, возможно, здесь что-то интересное”. Они вряд ли заменят тестировщика-исследователя или даже классическую автоматизацию в ближайшее время, но вполне могут стать частью инструментария».

Ричард Брэдшоу , QA-архитектор и инфлюенсер, ex-CEO Ministry of Testing

Автоматический анализ логов и метрик для поиска аномалий

Современные ИИ-инструменты умеют в реальном времени просматривать логи и находить в них нетипичное поведение — всё то, что может указывать на падение производительности или скрытые дефекты. Модели анализируют десятки сигналов сразу и выхватывают закономерности, которые человек вряд ли заметил бы. Для этого используются классические ML-алгоритмы, нейросети и, всё чаще, LLM (large language models), которые могут «читать» логи почти как текст.

Исследования отмечают : из-за перехода на распределенные и облачные сервисы, ручной анализа огромного объема телеметрии стал практически невозможным. ИИ помогает справиться с этим шумом: он учится понимать, что для приложения является нормой, а что — отклонением, и дает командам ранние сигналы о проблемах.

Самовосстанавливающиеся автотесты

Self-healing — одна из самых прикладных и понятных QA-командам функций ИИ. Она помогает бороться с главной болью UI-автотестов: нестабильностью и постоянным «падением» из-за изменений в интерфейсе. Когда кнопка переехала, локатор поменялся или верстка слегка изменилась, ИИ подстраивает тест автоматически, без ручной правки инженера.

Пользовательские кейсы подтверждают эффект: например, у Testim «умные» локаторы адаптируются к изменениям в DOM и позволяют сократить поддержку тестов более чем на 50%. Для команд это означает меньше рутины и нестабильности.

При этом в реальных кейсах видно : ИИ-решения не снимают с команды ответственность. Если тест падает из-за настоящего дефекта в приложении, это всё равно придется расследовать вручную. На практике если LLM за 2–3 попытки не может «починить» тест — вмешательство человека обязательно.

Что важно помнить специалисту

Понимать ограничения ИИ. Например, галлюцинации — когда модель выдает неверный или бессмысленный результат — остаются одним из ключевых рисков. Исследования показывают, что даже новейшие LLM-модели могут галлюцинировать в 86% случаев, конкретный процент зависит от модели, промпта и домена. В контексте QA-задач (например, генерация тест-кейсов по Jira-тикету) вероятность галлюцинаций может быть значительно ниже.

Снизить процент галлюцинаций можно за счет:

качественных и чистых обучающих данных;

контекстно-ориентированных промптов, которые уменьшают вероятность галлюцинаций;

RAG-подхода (RetrievalAugmentedGeneration), который подгружает фактические данные и снижает ошибки в задачах анализа логов и требований;

сервисов верификации (model-in-the-loop), которые повторно обращаются к модели для самопроверки.

Уметь формулировать промпты и превращать ИИ-выводы в реальные тестовые артефакты. Сегодня 62% QA-команд (по данным World Quality Report) используют ИИ для создания тестовой документации, но качество результата напрямую зависит от навыка инженера.

Практически это означает: уметь давать модели структурированные промпты с контекстом требований; проверять корректность логики шагов и ожидаемых результатов и дорабатывать генерацию так, чтобы тесты были воспроизводимыми и соответствовали стандартам команды.

Осваивать инструменты Cursor, GitHub Copilot, ИИ-функции в IDE, ИИ-модули в тестовых фреймворках и платформах. Еще в 2023 году исследования фокус-групп показывали , что использование GitHub Copilot снижает время на рутинные задачи разработчиков и QA до 55%. Сегодня набирают популярность ИИ-надстройки в Cypress, Playwright, Selenium, которые позволяют автоматически исправлять локаторы или генерировать тест-код. В платформах ACCELQ, Testim, Tricentis и Testsigma ИИ-инструменты уже встроены «по умолчанию» — генерация тестов, self-healing, анализ нестабильности.

Понимать новую зону ответственности — тестирование самих моделей. ИИ глубже внедряется в продукты, и вместе с этим появляется новая задача для команд — проверять не только код, но и поведение самих моделей. Одновременно развивается направление MLOps — практики, которые помогают отслеживать дрейф моделей, проверять данные и вовремя замечать сбои.

2. Объединение QA и DevOps – QAOps

QAOps — подход, при котором качество становится встроенной частью DevOps-процессов, а не отдельным этапом в конце разработки. То есть тестирование перестаёт быть «блоком после сборки» и превращается в непрерывный поток проверки качества, встроенный в CI/CD-пайплайн.

Проще говоря,

раньше: Dev → Test → Release

теперь: качество проверяется на каждом шаге, автоматически и постоянно.

Согласно исследованию Mordor Intelligence, DevOps — крупнейший драйвер роста рынка тестирования. Его внедрение увеличивает темпы роста на 3,2% в годовом выражении (CAGR), а эффект от внедрения ожидается в течение 2–4 лет.

При этом компании, которые внедряют quality gates на каждом изменении кода, отмечают ускорение релизного цикла на 40% — плюс, заметный рост метрик удовлетворенности пользователей. Спрос на QAOps особенно высок в финансовой сфере и сфере здравоохранения, где регуляторы тщательно проверяют каждое обновление.

Почему стало трендом

Компании переходят на микросервисные и облачные архитектуры. Это делает систему слишком распределенной, динамичной и изменчивой — без CI/CD + автоматизированных и встроенных QA-процессов (то есть QAOps) обеспечить стабильность, скорость и надёжность невозможно.

Интеграция ИИ позволяет ускорять внедрение QAOps. Как показывают исследования , это помогает справиться со сложностью микросервисов: ИИ автоматически выявляет аномалии и определяет, способен обнаруживать незаметные отклонения от нормы, незаметные традиционными средствами.

Высокие требования к стабильности и скорости релизов. Компании перешли от редких (например, квартальных) выпусков к частым — недельным, ежедневным или даже почасовым развертываниям. Бизнес начинает понимать реальную стоимость дефектов — так, по последним подсчетам Консорциума по качеству информации и программного обеспечения (CISQ), последствия низкого качества ПО в США в этом году стоили бизнесу $2,41 триллиона.

3. Усиление роли тестирования производительности и стабильности

Тесты производительности (performance) показывают скорость отклика, пропускную способность и способность системы масштабироваться, помогая выявлять «узкие места» ещё до релиза.

Тестирование стабильности проверяет, выдерживает ли приложение длительную работу без деградации и обнаруживает утечки памяти, зависания и сбои, которые не видны при коротких прогонах.

Глобальный рынок тестирования производительности оценивался в 1,52 млрд долларов к концу 2024 года. По прогнозу, к 2033 году он достигнет 3,64 млрд долларов, со среднегодовым темпом роста (CAGR) 10,19% в 2025–2033 гг.

Почему стало трендом

Пользовательские ожидания выросли — любая задержка становится проблемой.

47 % пользователей ожидают, что сайт загрузится за 2 секунды или меньше — это давно принятый в индустрии бенчмарк. По статистике 2025 года, каждая секунда задержки уменьшает конверсию на 7%. Если сайт загружается свыше 3 секунд, 56% пользователей покинут его , а метрика удовлетворенности бизнесом в целом падает на 16%. Порог терпимости пользователей стал очень низким — даже задержки в несколько секунд (или меньше) могут приводить к потере клиентов.

Компании внедрили observability и научились измерять деградации. До 2020–2022 года у большинства компаний не было налаженного логирования, трейсинга, метрик и алертов. Сегодня прозрачность — абсолютный стандарт. Согласно отчету The State of Observability 2025 , 70% организаций увеличили бюджеты на observability в этом году, и 75% планируют повысить их снова в следующем.

Performance-инструменты стали значительно дешевле и доступнее. В 2010–2018 нагрузочное тестирование было дорогим: высокие затраты на инфраструктуру, платные решения уровня HP LoadRunner, малая доступность облаков. В последние два года ситуация изменилась радикально: k6, Gatling, Locust, Jmeter стали стандартом и почти бесплатными, а тестирование в облаке позволяют воспроизводить нагрузку за гораздо меньшую стоимость.

Агрессивный рост ИИ-систем увеличил требования к инфраструктуре. ИИ-нагрузки (LLM-инференс, обработка больших данных, рекомендации в реальном времени) значительно тяжелее классических запросов.

4. Усиление роли тестирования безопасности/DevSecOps

Dev + Sec + Ops — подход, в котором безопасность (“Sec”) интегрируется в каждый этап жизненного цикла разработки и поставки ПО. Это расширение подхода DevOps.

Рынок DevSecOps оценивается в 8,33 млрд долларов в 2025 году и по прогнозам вырастет до 36,39 млрд долларов к 2035 году.

в 8,33 млрд долларов в 2025 году и по прогнозам вырастет до 36,39 млрд долларов к 2035 году. Команды DevOps запускают больше проверок безопасности, чем когда-либо: более половины выполняют SAST-сканирования, 44% — DAST, и около 50% проверяют контейнеры и зависимости.

больше проверок безопасности, чем когда-либо: более половины выполняют SAST-сканирования, 44% — DAST, и около 50% проверяют контейнеры и зависимости. 70% сотрудников команд безопасности утверждают , что безопасность сместилась «влево» (в ранние этапы разработки).

Почему стало трендом

Увеличение числа атак и давления на безопасность. Киберугрозы — главный драйвер внедрения DevSecOps в 65% корпораций по всему миру. В целом в 2025 году число атак по всему миру выросло на 44%. Согласно отчету IBM Cost of a Data Breach, средняя мировая стоимость одной утечки данных для организации достигла рекордного значения в $4,88 млн.

Частые релизы, быстрая поставка, CI/CD. В старой модели, когда security-проверки выполнялись в финале разработки, либо безопасность становилась узким местом, либо релизы теряли скорость. DevSecOps ломает это: безопасность становится автоматической, встроенной и непрерывной.

Рост регуляторных и комплаенс-требований, особенно для облачных, финтех, SaaS, enterprise. В разных странах (ЕС, Великобритания, США, Азия) постоянно обновляются регуляции по защите персональных данных. Кроме того, компании переходят на облачные решения, то есть данные и бизнес-логи находятся вне локальных дата-центров. Это увеличивает требования к безопасности: необходимо гарантировать шифрование, контроль доступа, аудиты, соответствие стандартам.

Развитие инструментов: автоматизированные сканеры, IaC-сканинг, API-security, контейнерная безопасность. SAST анализирует код еще до запуска приложения, а DAST — поведение работающего сервиса, IaC-сканеры (Checkov, Terrascan, Trivy) находят риски на этапе планирования инфраструктуры. API-сканеры проверяют авторизацию и токены, rate-limits, уязвимости в передаваемых данных, небезопасные endpoint’ы. Сканеры контейнеров (Trivy, Clair, Anchore) могут обнаружить уязвимые версии пакетов, secrets внутри образов, нарушенные политики безопасности. Эти инструменты сокращают объём ручных задач примерно на 60%.

5. Low-code / No-code тестирование

Подход, при котором автоматизация тестов осуществляется не через ручное написание кода, а с помощью визуальных интерфейсов. Это позволяет снизить порог входа: тестировщику не требуется глубокое знание языков программирования, фреймворков и сложных программных зависимостей.

Рынок low-code платформ растет кратно: по оценке Mordor Intelligence — с $26,3 млрд в 2025 до $67,1 млрд к 2030 , по данным Business Research Insights — до $200+ млрд к 2035 году.

Mordor Intelligence — с до , по Business Research Insights — до году. Реальные проекты подтверждают тенденцию: в публичном кейсе Testsigma переход на no-code тестовую платформу позволил увеличить количество тест-кейсов на 47,82% за 6 месяцев (с 1481 до 2189).

увеличить количество тест-кейсов на (с 1481 до 2189). No-code платформы в своих кейсах обещают снижение прямых затрат на тестирование на 30–45% и 60–70% экономии времени на тест-дизайне и прогоне регрессионных тестов.

снижение прямых затрат на тестирование на и экономии времени на тест-дизайне и прогоне регрессионных тестов. 56% компаний в мире уже внедрили low-code-решения, а 84% из них используют low-code, чтобы снизить нагрузку на IT, ускорить time-to-market и вовлечь бизнес в создание цифровых решений.

Популярные инструменты low-code/no-code тестирования

Enterprise и масштабируемые платформы. ACCELQ — облачная no-code платформа для веб, мобильных и API-тестов, часто фигурирует в Gartner и Forrester, Katalon Platform — одно из самых массовых решений low-code автоматизации.

ИИ-усиленные low-code платформы. Testim (Tricentis) — известен смарт-локаторами, которые адаптируются к изменениям DOM, Testsigma — создание тестов на естественном языке (English-like steps), популярна в SaaS и digital.

Надстройки к RPA и enterprise-экосистемам. UIPath Test Suite — активно применяется в банках и страховании, позволяет нетехническим пользователям составлять сложные сценарии.

Инструменты для мобильного и кросс-браузерного тестирования. Perfecto Scriptless — визуальная автоматизация тестов на реальных устройствах, BrowserStack Test Recorder — запись пользовательских действий с автоматической генерацией тестов.

Встроенные low-code слои над популярными фреймворками. Selenium IDE — классический record-and-playback, Playwright Codegen / Cypress Recorder — генерация тестов на основе записанных действий.

Почему стало трендом

Популярность приложений с частыми изменениями интерфейса. Еще в 2023 году статистика была такой: 9% команд вносят изменения реже раза в месяц, 40% — от одного раза в неделю до нескольких раз в день. Чем чаще релизы — тем чаще изменяются пользовательские сценарии, поток взаимодействий и порядок элементов. Это создаёт растущую нагрузку на регрессию и делает традиционную кодовую автоматизацию более дорогой и трудоемкой.

Дефицит разработчиков и давление на time-to-market. В опросе Reveal 2023 более трети компаний (37,5%) признавали , что испытывают сложности с наймом разработчиков, а 76,8% уже тогда использовали low-code/no-code-подходы, чтобы компенсировать нехватку квалифицированных кадров и экономить деньги.Нехватка кадров бьет и по тестированию: не хватает автоматизаторов, релизы становятся чаще, регрессия — тяжелее. Внедрение low-code/no-code платформ уже увеличило участие нетехнических специалистов в тестировании на 45% — за счет упрощения инструментов и снижения технического порога.

Заключение: QA в 2025–2026 — не про инструменты, а про ценность

Тестирование больше не ограничивается поиском дефектов или написанием автотестов. В условиях стремительной цифровой трансформации QA становится стратегической функцией, напрямую влияющей на скорость бизнеса, стабильность продукта и доверие пользователей.

ИИ не заменит тестировщика, но сформирует нового — гибридного специалиста, который умеет управлять ИИ-агентами, формулировать точные промпты, верифицировать результаты и фокусироваться на исследовательском тестировании и сложных сценариях.

QAOps и DevSecOps делают качество встроенным свойством каждого релиза, а не финальной проверкой. Это требует от QA-команд глубокого понимания архитектуры, observability и принципов безопасной разработки. А low-code и no-code подходы — не «упрощение», а демократизация автоматизации, позволяющая вовлекать в процесс тестирования аналитиков, продукт-менеджеров и даже заказчиков.

Что ждет нас в ближайшие 12–18 месяцев?

QA-инженеры будут всё чаще выступать как «качественные архитекторы», формирующие стратегию покрытия, наблюдаемости и устойчивости.

Тестирование ИИ-моделей и LLM-сервисов станет отдельной, востребованной компетенцией.

Без понимания безопасности, производительности и CI/CD-практик будет невозможно эффективно работать даже в «ручном» тестировании.

Главный вывод прост: будущее QA — не за теми, кто пишет больше тестов, а за теми, кто делает продукт надежнее, быстрее и безопаснее через каждое свое действие. Команды, которые начнут развиваться в этом направлении уже сегодня, получат решающее преимущество завтра.