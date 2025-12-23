spot_img
24 декабря, 2025
В ChatGPT появилась персональная статистика за 2025 год

В ChatGPT можно получить персональную статистику за 2025 год – в приложение чат-бота добавили функцию Year in Review. Она позволяет пользователям увидеть статистику по чатам, сообщениям, сколько изображений сгенерировано, какие задачи решались чаще всего, количество использованных в общении с нейросетью длинных тире и так далее.

Чтобы увидеть свои итоги, нужно отправить в чат сообщение «Show me my year with ChatGPT». В появившемся окне ChatGPT попросит включить доступ к «Памяти», если он еще не активирован, и предложит посмотреть статистику за 2025 год. Кроме того, пользователь получит персональный подарок, подобранный на основе истории чатов, и узнает свой архетип.

На данное время функция Year in Review доступна только пользователям с IP-адресами, зарегистрированными в США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. В будущем разработчики обещают расширить географию доступа.

