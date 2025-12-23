spot_img
24 декабря, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияВ автокатастрофе погиб Винс Зампелла – создатель Call of Duty и Titanfall

В автокатастрофе погиб Винс Зампелла – создатель Call of Duty и Titanfall

Винс Зампелла

Винс Зампелла (Vince Zampella), исполнительный вице-президент Battlefield Studios, погиб в автокатастрофе в возрасте 55 лет. Зампелла получил несовместимые с жизнью травмы в результате автокатастрофы, случившейся на шоссе Angeles Crest Highway к северу от Лос-Анджелеса в горах Сан-Габриэль. В сети уже появилось видео с места событий.

Автомобиль 2026 Ferrari 296 GTS, в котором Зампелла находился в качестве пассажира, врезался в бетонное ограждение. Водитель оказался заблокирован и погиб в загоревшемся автомобиле, а Зампелла, которого выбросило вместе с креслом из салона, скончался в больнице. Информацию о его гибели подтвердила компания Electronic Arts и различные представители индустрии.

Винс Зампелла является одной из центральных фигур в индустрии видеоигр. Он прославился благодаря работе ведущим гейм-дизайнером культового шутера Medal of Honor: Allied Assault. Зампелла был сооснователем студии Respawn Entertainment и ранее возглавлял Infinity Ward, создавшую франшизу Call of Duty. Под его руководством Respawn выпустила хиты Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends и Star Wars Jedi: Fallen Order. Студия была приобретена EA в 2017 году.

В конце 2021 года Зампелла перешел в Battlefield Studios, благодаря чему новая Battlefield 6 смогла восстановить репутацию в глазах геймеров после череды провалов предыдущих игр.

Предыдущая статья
İKTA internet provayderlərinin internet sürət göstəricilərini dərc edir
Следующая статья
Конференция «Медиаграмотность» прошла при инновационном партнёрстве Bakcell
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,835ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»