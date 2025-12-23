В автокатастрофе погиб Винс Зампелла – создатель Call of Duty и Titanfall

Винс Зампелла (Vince Zampella), исполнительный вице-президент Battlefield Studios, погиб в автокатастрофе в возрасте 55 лет. Зампелла получил несовместимые с жизнью травмы в результате автокатастрофы, случившейся на шоссе Angeles Crest Highway к северу от Лос-Анджелеса в горах Сан-Габриэль. В сети уже появилось видео с места событий.

Автомобиль 2026 Ferrari 296 GTS, в котором Зампелла находился в качестве пассажира, врезался в бетонное ограждение. Водитель оказался заблокирован и погиб в загоревшемся автомобиле, а Зампелла, которого выбросило вместе с креслом из салона, скончался в больнице. Информацию о его гибели подтвердила компания Electronic Arts и различные представители индустрии.

Винс Зампелла является одной из центральных фигур в индустрии видеоигр. Он прославился благодаря работе ведущим гейм-дизайнером культового шутера Medal of Honor: Allied Assault. Зампелла был сооснователем студии Respawn Entertainment и ранее возглавлял Infinity Ward, создавшую франшизу Call of Duty. Под его руководством Respawn выпустила хиты Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends и Star Wars Jedi: Fallen Order. Студия была приобретена EA в 2017 году.

В конце 2021 года Зампелла перешел в Battlefield Studios, благодаря чему новая Battlefield 6 смогла восстановить репутацию в глазах геймеров после череды провалов предыдущих игр.