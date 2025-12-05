TikTok Avropada Nearby Feed funksiyasını işə saldı

TikTok Avropada “Nearby Feed” adlı yeni funksiyasını istifadəyə verdi. Bu alət istifadəçilərə öz ətraflarında baş verənləri real vaxtda kəşf etməyə imkan yaradır və platformanın geolokasiya əsaslı axtarışa doğru dönüşünü daha da gücləndirir. Yeni lent restoranlar, tədbirlər, məkanlar və digər yerli videoları önə çıxararaq TikTok-u həm sosial şəbəkə, həm də gündəlik bələdçi kimi istifadə etməyə şərait yaradır.
Nearby Feed tətbiqin əsas ekranında ayrıca bölmə kimi görünür və istifadəçinin lokasiyasına uyğun kontent göstərir. Sistem geotag-ləri, mövzunu, populyarlığı və videonun yeniliyini nəzərə alaraq personalizə edilmiş tövsiyələr formalaşdırır. Göstərilən videolara gizli hesablar, dostlara məxsus paylaşımlar və 18 yaşdan kiçiklərin kontenti daxil edilmir ki, bu da lenti daha təhlükəsiz və faydalı edir.
Funksiya ilk olaraq 4 dekabr 2025-də Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və İtaliyada işə düşüb. Əsas fokus isə London, Paris, Berlin və Roma kimi böyük şəhərlərdir. TikTok bu funksiyanı əvvəlcə 2022-ci ildən Cənub-Şərqi Asiyada sınaqdan keçirmişdi və Avropa versiyası artıq GDPR tələblərinə uyğunlaşdırılıb.
Nearby Feed kiçik bizneslər və yerli yaradıcılar üçün yeni imkanlar açır — çünki istifadəçilərin böyük hissəsi TikTok-da gördüyü məkanları real həyatda ziyarət edir. Bu, xüsusilə kafe və restoranlar üçün əlavə müştəri axını və yerli iqtisadiyyata dəstək deməkdir.
Yeni funksiya TikTok-un Instagram və Snapchat kimi rəqiblərlə mübarizəsini də gücləndirir, çünki gənc istifadəçilər yerli xidmətləri ənənəvi axtarış sistemləri deyil, sosial platformalar vasitəsilə tapmağa üstünlük verirlər. Bununla yanaşı, geolokasiya əsaslı iş prinsipi məxfiliklə bağlı suallar doğurur, baxmayaraq ki, TikTok məlumatların paylaşılmasını yalnız istifadəçinin razılığı ilə aktivləşdirir.
Ümumilikdə Nearby Feed TikTok-un həm əyləncə, həm də gündəlik praktiki fayda təqdim edən lokal ekosistem qurmaq strategiyasının növbəti addımıdır. Funksiyanın 2026-cı ildə ABŞ-a genişlənməsi isə məxfilik qanunları və siyasi gərginlik səbəbindən hələ də qeyri-müəyyəndir.