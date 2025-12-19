Starlink-də “anomaliya”: peyk əlaqəni itirdi və orbitdən çıxmağa başladı

SpaceX şirkətinə məxsus Starlink-35956 peykində qeyri-standart vəziyyət qeydə alınıb. Cəmi bir ay əvvəl orbitə buraxılan kosmik aparat 17 dekabr tarixində baş verən “anomaliya”dan sonra tamamilə rabitəni itirib. Söhbət 66629 / 2025-271N identifikatorlu, Starlink peyk qrupuna daxil olan cihazdan gedir.
SpaceX-in rəsmi açıqlamasına görə, peykin yanacaq çənindən qaz sızması baş verib. Hadisə zamanı aşağı nisbi sürətlə hərəkət edən kiçik fraqmentlərin ayrılması da müşahidə olunub. Yaranan bütün obyektlər izlənilir və şirkət vəziyyətin nəzarətdə saxlanılması üçün ABŞ Kosmik Qüvvələri və NASA-nın müşahidə sistemləri ilə koordinasiyalı şəkildə işləyir.
Hadisə anında peyk təxminən 418 km yüksəklikdə yerləşib. Bundan sonra orbit sürətlə təxminən 4 km aşağı düşüb. Aparat bütövlükdə zədələnməyib, lakin fırlanma vəziyyətindədir və artıq təbii şəkildə orbitdən çıxmağa başlayıb.
SpaceX vurğulayır ki, peykin trayektoriyası Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın (ISS) orbitindən aşağı keçir və stansiya üçün heç bir təhlükə yaratmır. Gözləntilərə görə, peyk bir neçə həftə ərzində Yer atmosferində tamamilə yanaraq məhv olacaq.
İlon Maskın sözlərinə görə, hazırda SpaceX Yer orbitində 9 000-dən çox aktiv peyki idarə edir.