19 декабря, 2025
ByteDance подписал сделку о продаже американского подразделения TikTok

Китайская компания ByteDance подписала сделку о продаже своего американского подразделениия TikTok US американским инвесторам. В рамках заключенной сделки будет создано совместное предприятие TikTok USDS Joint Venture LLC с тремя управляющими инвесторами: Oracle, Silver Lake и фондом MGX из Абу-Даби. Формально сделка будет закрыта 22 января 2026 года.

В соответствии с законом о национальной безопасности США, китайская компания ByteDance была обязана продать американские подразделения TikTok или столкнуться с фактическим запретом в стране. В конце сентября этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, одобряющий предложенную сделку, согласно которой китайская социальная сеть переходит под контроль американских корпораций и сможет продолжить работу в США при соблюдении требований закона, первоначально подписанного еще Джо Байденом.

TikTok USDS Joint Venture LLC будет отвечать за защиту персональных данных пользователей американского сегмента TikTok, модерацию контента и безопасность рекомендательного алгоритма. Управляться СП будет советом директоров из семи человек, большинство голосов в котором будет за американцами.

50% акций будут принадлежать консорциуму новых инвесторов, Oracle, Silver Lake и MGX, каждый будет владеть по 15%. Чуть более 30,1% акций будут принадлежать аффилированным компаниям некоторых существующих инвесторов ByteDance, а почти 19,9% останутся за самой ByteDance. В целом, ByteDance придется передать под контроль американских и глобальных инвесторов чуть более 80% своего американского бизнеса, связанного с TikTok.

