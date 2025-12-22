spot_img
23 декабря, 2025
Совместный проект AzInTelecom и Азербайджанского детского фонда — книга «Миссия SİMA» увидела свет

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding и Азербайджанского детского фонда состоялась презентация технологической сказочной книги «Миссия SİMA».

Книга была подготовлена с целью повышения цифровой грамотности учащихся начальных классов, формирования у них навыков безопасного пользования интернетом и правильного использования современных технологий. Авторами издания являются член Союза писателей Азербайджана, общественный деятель Зехра Бадалбейли и молодой писатель Саид Риад. Книга «Миссия SİMA», состоящая из трех рассказов — «Знакомство», «Путешествие в будущее» и «Село Агалы», — в простой и увлекательной форме знакомит детей с понятием цифровой идентификации, ролью технологий в будущем и концепцией «умных деревень» в Азербайджане.

В презентации книги приняли участие представители различных государственных структур, деятели искусства, а также дети, обучающиеся в интернатных учреждениях. С вступительной речью на мероприятии выступил советник министра цифрового развития и транспорта Рашад Байрамов, который подчеркнул важность использования технологий не только как источника информации, но и как инструмента служения обществу. В продолжение программы юные актеры театра «Зяфяр» представили небольшую театральную постановку, отражающую значимость книги.

Для повышения интереса читателей книга была дополнена яркими иллюстрациями и издана издательством «TEAS Press» тиражом 1500 экземпляров. Издание будет бесплатно передано учащимся начальных классов интернатных школ, детских домов и общеобразовательных учреждений.

Для компании «AzInTelecom» особое значение имеют образование и развитие детей, особенно тех, кто лишён родительской опеки. Компания и в дальнейшем будет оказывать поддержку в этом направлении и проявлять инициативу в реализации проектов корпоративной социальной ответственности.

