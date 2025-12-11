Photoshop и Acrobat стали доступны бесплатно внутри ChatGPT

Компания Adobe интегрировала сервисы Photoshop, Acrobat и Adobe Express в чат-бот ChatGPT. Теперь пользователи в формате беседы могут редактировать и улучшать изображения, разрабатывать дизайн и работать с PDF-файлами. И все это без необходимости в платной подписке Adobe.

Как рассказали разработчики, это способ показать свои продукты тем, кто не готов разбираться в сложных интерфейсах, и одновременно ускорить рутину для профессионалов. Интеграция в ChatGPT позволяет использовать привычные инструменты там, где сейчас и проходит большая часть работы — в чате. А при желании проект можно мгновенно перенести в полноценное приложение.

Например, чтобы размыть фон изображения с помощью Photoshop, достаточно загрузить картинку и ввести запрос: «Adobe Photoshop, help me blur the background of this image» (Adobe Photoshop, помоги мне размыть фон этого изображения). В зависимости от полученных инструкций чат-бот может предлагать несколько вариантов на выбор или предоставлять доступ к определенным элементам интерфейса, которыми пользователь может управлять вручную — например, для регулировки яркости и контрастности.

Adobe Express, встроенный в ChatGPT, может генерировать варианты дизайна, основываясь на своей библиотеке. После выбора нужного шаблона можно попросить внести точечные изменения, например, поменять цвет.

Adobe Acrobat позволяет загружать PDF-файлы и редактировать текст по запросу, соединять разные файлы в один и корректировать детали. Также возможно извлекать текст или другие данные и сжимать документы.

Все функции уже доступны бесплатно для пользователей ChatGPT в веб-версии, десктопном приложении и на iOS. На Android пока что доступен только Adobe Express, в ближайшее время появится поддержка Photoshop и Acrobat.