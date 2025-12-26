Samsung rəqibinin OLED ekranlarından istifadə edə bilər

Samsung smartfon bazarında gözlənilməz addım ata bilər. Mənbələrin məlumatına görə, şirkət Galaxy S flaqman seriyasında Çin istehsalçısı BOE-nin OLED panellərindən istifadə imkanını müzakirə edir. Hələlik yekun qərar verilməyib, lakin şayiələr təsdiqlənərsə, bu, uzun illər əsasən öz istehsalı olan ekranlara güvənən Samsung üçün ciddi dönüş nöqtəsi olacaq.
Bildirilir ki, Samsung Display və BOE nümayəndələri yaxın zamanda görüş keçiriblər. Maraqlısı budur ki, bu görüş şirkətlər arasında illərdir davam edən patent mübahisəsinin həllindən sonra baş tutub. Xatırladaq ki, daha əvvəl BOE Samsung-un patentlərini pozmaqda təqsirli bilinmişdi. İndi isə hüquqi məsələlərin bağlanması potensial əməkdaşlıq üçün yol açıb.
Bu addımın əsas səbəbi texnologiya deyil, iqtisadi amillərdir. Samsung Display-in OLED panelləri bazarın ən keyfiyyətli ekranları sırasında yer alsa da, onların maya dəyəri kifayət qədər yüksəkdir. BOE isə uzun müddətdir ki, daha sərfəli qiymətlərlə iri müştəriləri cəlb edir — hətta onun panelləri iPhone modellərində də istifadə olunur. Smartfonların istehsal xərclərinin artdığı və bazar təzyiqinin gücləndiyi bir dövrdə, hətta Samsung üçün belə xərcləri optimallaşdırmaq cəlbedici görünə bilər.
Bununla belə, hazırkı məlumatlar şayiə xarakteri daşıyır və Samsung tərəfindən rəsmi təsdiq olunmayıb. Lakin əgər bu ssenari reallaşarsa, smartfon bazarında qüvvələr balansına təsir edəcək maraqlı dəyişikliklərin şahidi ola bilərik.