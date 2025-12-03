Qatlana bilən smartfonların satışları yeni rekord müəyyən etdi

Qatlana bilən smartfon bazarı sürətlə genişlənməyə davam edir. 2025-ci ilin üçüncü rübündə qlobal tədarüklər rekord həddə çatıb. Seqment illik müqayisədə 14% böyüyərək, satılan bütün smartfonların artıq 2,5%-ni təşkil edib. Lakin bütün şirkətlər bu artımdan eyni dərəcədə faydalana bilməyib.
Ümumi artım fonunda istisna kimi Xiaomi diqqət çəkib — şirkətin tədarükləri bir ildə 54% azalaraq ciddi geriləmə göstərib. Buna səbəb isə cari ildə yeni Mix Fold modelinin təqdim edilməməsidir. Yeni cihaz olmayanda istehsalçı rəqiblərinə qarşı heç bir üstünlük təklif edə bilməyib.
Bazar liderləri isə əks tendensiya nümayiş etdirib və mövqelərini daha da gücləndiriblər. Samsung uğurlu Galaxy Z Fold7 sayəsində 32% artım əldə edib. Vivo 67%-lik sıçrayışla seqmentin ən sürətlə böyüyən oyunçusuna çevrilib. Motorola isə Razr 60 modelinin uğurlu qiymət siyasəti nəticəsində 16% artım göstərib. HUAWEI-də də 10% artım qeydə alınıb, lakin Honor-un tədarükləri gözlənilmədən 31% azalıb.
Analitiklərin proqnozlarına görə, bu seqment yaxın illərdə də ikirəqəmli artım tempini qoruyacaq. Daha nazik korpuslar, yeni nəsil elastik panellər və süni intellekt funksiyalarının genişlənməsi tələbi artıracaq. Samsung artıq böyük 10 düymlük ekrana malik Galaxy Z TriFold-u təqdim edib. 2026-cı ilin ikinci yarısında isə qatlana bilən ilk iPhone-un debütü gözlənilir.