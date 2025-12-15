spot_img
16 декабря, 2025
PlayStation brendinin 30 illiyinə özəl mexaniki saatlar təqdim edildi

PlayStation-ın 30 illik yubileyi münasibətilə Sony, Anicorn brendi ilə birlikdə kolleksiyaçılar üçün xüsusi mexaniki qol saatlarını təqdim edib. Saatlar ciddi şəkildə məhdud sayda buraxılıb — cəmi 300 ədəd.Model Miyota mexanizmi ilə təchiz olunub və avtomatikdir, yəni sahibinin əl hərəkəti ilə özü-özünə işləyir. Dizayn birbaşa əfsanəvi ilk PlayStation — PS1-dən ilhamlanıb. Siferblatda DualShock kontrollerindən tanıdığımız ikonalar yer alır, əqrəblər isə Start və Select düymələri formasında hazırlanıb.Korpus PS1-ə xas mat boz rəngdədir və konsolun orijinal künclü dizayn xəttini xatırladır. Rezin qayış gündəlik istifadə üçün nəzərdə tutulub. Arxa şəffaf qapaqda mexanizm görünür və onun üzərində fırlanan CD diski xatırladan xüsusi naxış istifadə olunub — nostalji sevənlər üçün incə detal.

Saatın qiyməti 780 ABŞ dollarıdır. Komplektə PS1 yaddaş kartı formasında hazırlanmış orijinallıq sertifikatı da daxildir.

Bu model təkcə aksesuar deyil, PlayStation tarixinin biləyə taxılan simvoludur — retro ruhu və mexaniki dəqiqliyi sevənlər üçün əsl kolleksiya tapıntısı.

