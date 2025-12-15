Microsoft опубликовал системные требования для гейминга в Windows 11

Компания Microsoft поделилась рекомендациями, какое оборудование следует использовать для комфортного взаимодействия с играми на компьютерах с Windows 11. В новом пользовательском руководстве приводятся рекомендуемые спецификации для процессоров и графических ускорителей.

Игры начального уровня (1080p, средние настройки):

Процессор от AMD Ryzen 5 5600 или Intel Core i5-12400;

Видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 6600.

Игры начального уровня (1440p, высокие настройки):

Процессор от AMD Ryzen 5 7600 или Intel Core i5-13600K;

Видеокарта от NVIDIA RTX 3060 Ti/4060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT.

Игры с разрешением 4К:

Процессор от AMD Ryzen 7 7800X3D или Intel Core i7-13700K;

Видеокарта от NVIDIA RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX.

Также Microsoft посоветовал пользователям не тратить деньги на слишком мощное железо, способных обеспечить частоту 240 кадров в секунду, если используется монитор с частотой обновления до 144 Hz. Еще один полезный совет касается правильной укладки кабелей внутри корпуса ПК, так как это влияет на циркуляцию воздуха.

Отмечается, что для большинства игр будет достаточно 16 Gb оперативной памяти, а 32 Gb требуются только в самых требовательных тайтлах или при использовании тяжелых модов. Что касается накопителей, то Microsoft рекомендует выбирать SSD-накопители емкостью 1 Tb.

Полное пользовательское руководство можно посмотреть на сайте Microsoft.