Partlamadı: Starship-in yeni nəsli üçün kritik element sınaqdan uğurla keçdi

23 dekabr 2025-ci il tarixində Starship-in üçüncü nəsli üçün nəzərdə tutulan S39.1 test yanacaq çəni kriosınaqların başa çatmasından sonra Starbase yığma meydançasına geri qaytarılıb. Sınaqlar Massey’s Test Site poliqonunda aparılıb və mühüm mərhələ hesab olunur.
Çən maye azotla kriosınaqlardan keçib: təzyiqə davamlılıq yoxlanılıb, real istismar şəraitini imitasiya edən yüklər tətbiq olunub. Ən vacib məqam isə budur ki, sınaqlar dağıntı olmadan tamamlanıb — bu da əsas test proqramının uğurla gerçəkləşdiyini göstərir.
Daha əvvəl bildirilirdi ki, yeni nəsil Starship daha böyük yanacaq çəninə və yükdaşıma qabiliyyəti ilə etibarlılığı artıran bir sıra texniki yeniliklərə sahib olacaq. S39.1-in uğurlu testi bu dəyişikliklərin praktikada özünü doğrultduğunu göstərən ilk real siqnallardan biridir.
Fon isə kifayət qədər dramatikdir. Bir ay əvvəl ilk Super Heavy V3 sürətləndiricisi poliqona çıxarılmışdı, lakin ilk kriosınaq zamanı partlamışdı. Məhz buna görə S39.1-in problemsiz testdən keçməsi SpaceX üçün xüsusilə vacib uğur sayılır.
Xatırladaq ki, Starship — tamamilə yenidən istifadə oluna bilən, superağır sinifli raket-daşıyıcı və kosmik gəmi sistemidir. O, 400 tona qədər yükü Yerətrafı orbitlərə, Ay və Marsa, eləcə də daha uzaq nöqtələrə çatdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Layihənin əsas məqsədi — uçuşların maya dəyərini kəskin azaltmaq, Marsın kolonizasiyası, AI üçün peyklərin və günəş enerjisi sistemlərinin orbitə çıxarılması kimi iri miqyaslı missiyaları iqtisadi cəhətdən mümkün etməkdir. Bu gün Starship artıq dünyanın ən güclü raket ailəsi hesab olunur.