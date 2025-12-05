Pantone 2026-cı ilin əsas rəngini açıqladı: Cloud Dancer ilham və sakitlik simvolu seçildi

Rəng İnstitutu Pantone növbəti ilin ana rəngini rəsmi şəkildə elan edib. Hər il böyük maraqla gözlənilən seçim bu dəfə tamamilə fərqli bir istiqamətə yönəlib: 2026-cı ilin rəngi “Cloud Dancer” — 11-4201 adlı açıq, zərif və demək olar ki, şəffaf çalardır.
Cloud Dancer nə rəngdir?
Bu çalar klassik ağ rəngdən bir qədər fərqlənir:
-
İçində çox az, demək olar ki, hiss olunmayan isti krem alt tonu var.
-
Buludların günəş işığında aldığı yüngül parlaqlığı xatırladır.
-
Nə tam soyuq, nə də kəskin ağdır — daha yumşaq, təmiz və zərif görünüş yaradır.
Pantone mütəxəssislərinin sözlərinə görə, Cloud Dancer “təmizlik, genişlik və düşüncənin sakit aydınlığı” ilə assosiasiya olunur. Rəng həm emosional balansı, həm də yaradıcı yanaşmanı gücləndirməyi hədəfləyən minimalistik bir estetika yaradır.
Interyer dizaynında bu çalar məkanın daha geniş görünməsinə, funksionallığın vurğulanmasına və vizual sadəliyin qorunmasına kömək edir. Pantone nümayəndələri bildirirlər ki, Cloud Dancer insanların öz mühitində rahatlıq və yüngüllük hissi yaratmaq istəyinə cavab verir.
İnstitut artıq öz mağazasında rəngə uyğun aksesuarları satışa çıxarıb — məsələn, 33 avro qiymətində fincan və 20 avroluq dəftər təqdim olunub.
Maraqlı detallardan biri də odur ki, Motorola Edge 70 Swarovski Edition modelinin məhz bu rəngdə buraxılması gözlənilir və o, rəqəmsal bazarda “ilin rəngi”nə uyğun ilk cihaz ola bilər.