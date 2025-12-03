Nvidia və OpenAI arasında 100 milyard dollarlıq razılaşma hələ də bağlanmayıb

Nvidia-nın maliyyə direktoru Kolette Kress bildirib ki, OpenAI-yə 100 milyard dollara qədər mümkün investisiya ilə bağlı yekun saziş hələ imzalanmayıb. Şirkətlər arasındakı danışıqlar davam edir.
Əvvəl açıqlanan plana əsasən, razılaşma OpenAI üçün ən azı 10 qiqavat gücündə Nvidia hesablama sistemlərinin qurulmasını nəzərdə tutur. Bu həcmdə enerji ABŞ-da 8 milyondan çox evi elektriklə təmin edə bilər.
Kress qeyd edib ki, OpenAI üçün mümkün çip tədarükləri Nvidia-nın hazırda 2026-cı ilə qədər 500 milyard dollar dəyərində olan sifariş planlarına daxil deyil. OpenAI ilə razılaşma bu məbləği daha da artıracaq.
OpenAI, Nvidia çiplərinin ən böyük alıcılarından biridir. Şirkət daha əvvəl başqa bir İA-startap — Anthropic — üçün də 10 milyard dollara qədər investisiya ayırmağı planlaşdırdığını açıqlamışdı.